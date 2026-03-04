Villarruel la siguió de madrugada: “Quieren mi renuncia, pero no se les va a dar”

Tras el virulento cruce en redes sociales con el diputado Luis Petri, la vicepresidente de la Nación, Victoria Villarruel, no ocultó su disgusto por el corrimiento de todo tipo de decisiones a nivel gubernamental.

Fue al contestar cuestionamientos de cuentas identificadas con La Libertad Avanza. En primer término, aludió a las quejas del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, por su reiterado uso del teléfono celular durante el discurso de Javier Milei.

“Más grave fue la acusación de golpismo que sugirió el Presidente, pero entiendo que Menem tan refinado, distinguido y con amplios conocimientos de protocolo, ceremonial y chupamedismo no haya podido tolerar estar al lado mío”, ironizó.

En tanto, otro activista violeta le exigió: “Renunciá mientras te quede algo de dignidad, la jubilación de privilegio la tenés asegurada”.

Y la respuesta de la titular del Senado fue categórica: “Eso quieren. Mi renuncia. Pero no se les va a dar”.

“El 10 de diciembre de 2027. Hasta esa fecha ocupo con honestidad mi cargo. Al que no le gusta vota lo que quiere en el próximo turno. Saludos”, finalizó.