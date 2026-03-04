La Provincia evitó polemizar con Mayra Mendoza: “Es una opinión”

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, relativizó los cuestionamientos proferidos por la diputada camporista Mayra Mendoza al discurso de Axel Kicillof ante la Asamblea Legislativa.

“Está bien, es una opinión, no la compartimos, el eje estaba puesto en otro lugar”, expuso el funcionario en declaraciones a Radio La Red.

Carlos Bianco, Ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, pasó por #Vilouta910 con @pviloutaoficial y le respondió a Mayra Mendoza( quién había criticado el discurso de apertura de sesiones de Axel Kicillof).



De todos modos, puso de relieve que “Axel se refirió a las condenas injustas, pero (la de Mendoza) es una opinión, es un país libre; cada uno puede opinar lo que piense, lo que le guste, está perfecto”.

“Hoy estamos enfocados en comenzar las clases para 5,2 millones de pibes; que coman en la escuela 2,5 millones de pibes; que 100 mil policias salgan a las calle a cuidar a los bonaerenses; que 40 mil médicos y enfermeros curen y atiendan a los bonarenses”, enumeró.

Y prosiguió: “Que el Banco Provincia permita las transacciones en todas sus sucursales y que los 10 millones de bonaerenses que tienen cuenta DNI pueden hacer sus operaciones”.

“A eso nos dedicamos, después hay opiniones que podemos o no compartir, pero está perfecto que todo el mundo opine”, completó Bianco.

