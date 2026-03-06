Vehemente cruce de la UIA al discurso de Milei: “Sin industria no hay Nación”

Tras una reunión de la junta directiva, la Unión Industria Argentina (UIA) desestimó los dichos del presidente Javier Milei en el marco de la apertura de sesiones del Congreso, al dar cuenta de las empresas al borde del cierre y la consecuente pérdida de puestos laborales.

Citando al presidente liberal Carlos Pellegrini (1890-1892), quien sostuvo que “sin industria no hay Nación”, el nucleamiento empresarial no ocultó su “preocupación por la situación de diversos sectores industriales y de distintas provincias”.

Del mismo modo, dijeron que es una “condición básica del desarrollo” el “respeto hacia quienes producen, invierten y generan empleo en todo el país”.

“Sin industria no hay nación”- Carlos Pellegrini, Presidente de la Nación y fundador de la UIA pic.twitter.com/XyTXNXygDS — UIA (@UIAok) March 3, 2026

“La transición hacia un nuevo esquema económico implica un proceso de adaptación profundo que no es homogéneo ni inmediato. Muchas empresas, especialmente PyMEs, están atravesando una situación crítica, con bajo nivel de actividad, alta presión fiscal, dificultades para financiarse y caída del empleo”, puntualizó la UIA.

Acto seguido, sostuvo que “la industria argentina produce el 19 % del PBI y aporta el 27 % de la recaudación fiscal nacional, lo que evidencia que su contribución al fisco es incluso mayor que su participación en el PBI. Además, genera de manera directa el 19 % del empleo formal del país, con aproximadamente 1.200.000 trabajadores, y moviliza otros 2.400.000 empleos formales indirectos a lo largo de toda la cadena productiva”.

“En total, más de 3.600.000 trabajadores dependen directa o indirectamente de la actividad industrial. Estos datos reflejan el rol estratégico que cumple la industria en la economía argentina por su capacidad de agregar valor, generar exportaciones y aportar divisas. Detrás de cada fábrica se encuentra un capital social construido por empresarios y trabajadores”, describió.

Pese a que reconoció “los avances logrados por el Gobierno nacional en materia de equilibrio fiscal y la decisión de encarar reformas estructurales largamente postergadas”, además de valorar “la baja de la inflación y la actualización del marco laboral, así como el proceso de integración internacional y todas las medidas tendientes a mejorar la competitividad del sector productivo nacional”, recordaron que “la industria es un sector transable de la economía que compite de manera directa con el mundo y que, por lo tanto, debe adaptarse a estándares internacionales en materia de presión impositiva, infraestructura y costos financieros”.

“Por eso es fundamental avanzar en una agenda que permita reducir las distorsiones acumuladas. El objetivo del sector industrial es claro: ofrecer a la sociedad argentina bienes de calidad global a precios internacionales”, enfatizó.

En igual tono, los referentes industriales aseveraron que “es importante señalar que el empresario argentino no diseñó el marco económico previo ni es responsable de las distorsiones estructurales acumuladas durante décadas. En esta etapa de transformación, queremos ser claros: el respeto es condición básica del desarrollo. Respeto hacia quienes producen, invierten y generan empleo en todo el país. El respeto es el punto de partida para reconstruir la confianza que la Argentina necesita, tanto puertas adentro como frente al mundo”.

Finalmente, la UIA reafirmó su “vocación de trabajar junto al Gobierno, los trabajadores y toda la sociedad para construir una economía productiva, moderna e integrada al mundo”, puesto que “la industria es parte de la solución”.