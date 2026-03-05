Bullrich sepultó a Villarruel: “Hay que ver si la aceptan en el peronismo”

La titular del bloque oficialista en el Senado de la Nación, Patricia Bullrich, endureció aún más la postura contra la vicepresidente Victoria Villarruel, horas después de los cuestionamientos proferidos por la -sólo en los papeles- número dos del Poder Ejecutivo.

En concreto, la exministra de Seguridad aseveró que la titular de la Cámara alta “va en otra dirección” respecto a la Casa Rosada.

“Más para el camino del peronismo, hay que ver si la aceptan”, deslizó Bullrich en declaraciones a LN+.

“Me parece que hoy el Gobierno va para un lado, políticamente hablando, que son las políticas liberales de una economía abierta y de un Estado chico, y me parece que Villarruel, por las cosas que hace públicamente, va en otra dirección”, contrastó.

En igual tesitura, puso de relieve que “desde el 7 de septiembre hasta el 26 de octubre, no sé quiénes, pero había muchos cruzando los dedos para que nos vaya mal” en las elecciones de medios término.

“¿Cuáles son todos los actores? El Presidente tiene información y lo habrá dicho con lo que tiene y no soy nadie para desmentirlo”, remató.