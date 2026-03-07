Tras reunirse con Cristina, Pichetto confirmó que avanza en un “frente nacional”

Preocupado por la crisis de la producción industrial el diputado nacional Migue Ángel Pichetto confirmó que avanza en la construcción de una alianza nacional opositora al gobierno de Javier Milei.

“Estamos construyendo un frente nacional basado en el capitalismo productivo”, reveló Pichetto, quien la semana pasada visitó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En redes sociales, exhortó a “dejar de lado las estéticas del pasado y enfocarse en la recuperación del salario, defensa del trabajo argentino y una inserción inteligente en el mundo”.

Estamos construyendo un frente nacional basado en el capitalismo productivo. Hay que dejar de lado las estéticas del pasado y enfocarse en los ejes centrales: recuperación del salario, defensa del trabajo argentino y una inserción inteligente en el mundo. — Miguel Ángel Pichetto (@MiguelPichetto) March 5, 2026

El excandidato a vicepresidente de Mauricio Macri advirtió por el complejo panorama de la economía doméstica. “La industria argentina registró la segunda peor caída a nivel mundial”, alertó.

“No podemos sostener una apertura indiscriminada que destruya el empleo urbano y la producción nacional”, apuntó el rionegrino, en clara disconformidad con el modelo económico del Milei.

Al respecto, dijo que “necesitamos proteger lo nuestro con inteligencia, como hacen las potencias”.

Y completó: “Necesitamos realismo. Sin una mirada puesta en la industria nacional y en la defensa de quien trabaja, cualquier éxito legislativo es puramente coyuntural. El espacio que construimos escucha a los que producen y a los que trabajan”.