“La única zurda que sirve es la de Messi”, el sugestivo posteo de Milei

Exacerbado por la histórica foto entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, el mandatario Javier Milei continuó con la ola de publicaciones en sus redes sociales.

Mientras Trump recibía a Messi en la Casa Blanca, en lo que fue un evento de impacto mundial, Milei se mostró eufórico en su cuenta de X.

Este viernes, Milei siguió haciéndose eco de las repercusiones, especialmente después de las fulminantes críticas al astro futbolístico, por haber respaldado al jefe de Estado norteamericano en pleno conflicto bélico en Medio Oriente.

Incluso, distintos usuarios recordaron que los jugadores de la Selección Argentina se negaron a ser recibidos por Alberto Fernández en Casa Rosada luego de la obtención de la Copa del Mundo en Qatar 2022.

En este contexto, Milei echó más leña al fuego, y bramó: “La única zurda que sirve es la de Messi”.