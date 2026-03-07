Alcalde radical cuestionó la ofensiva libertaria: “No saben lo que es un municipio”

El intendente de General Viamonte, Franco Flexas, advirtió que por parte de La Libertad Avanza “hay un desconocimiento enorme de la provincia de Buenos Aires”, al objetar la presentación simultánea de proyectos para eliminar tasas municipales.

En este sentido, planteó que los legisladores libertarios autores de la iniciativa “son dirigentes que están en la Capital Federal y no saben lo que es un municipio”.

“Dan estas sugerencias en general, pero es muy diferenciado lo que son los municipios del conurbano, los grandes del interior y los distritos más chicos”, describió el alcalde radical en declaraciones a Radio Provincia.

Asimismo, expresó que “meten en la bolsa a todas las comunas generando en la sociedad un roce innecesario, porque parece que el problema son los municipios, pero son los que dan las respuestas, más que nada en el interior”.

“Hasta el votante de La Libertad Avanza no toma dimensión” del potencial perjuicio que implicaría el cese de cobro de las tasas municipales, ya que “en la raíz del partido hablan de anarquía y de que el Estado desaparezca. Pero la discusión real en los municipios, y me encantaría tenerla, es ¿quién va a ofrecer el servicio de salud o quien va a recolectar la basura?”, inquirió Flexas.

En igual tesitura, planteó que “hay un desconocimiento y mala intención”, y explicó que para arreglo de caminos rurales “el año pasado subsidiamos $ 400 millones arriba de lo que pusieron los productores para arreglar los caminos”.

“Propuse a la gente de LLA eliminar la tasa municipal, pero que me devuelvan el 10 % de retenciones que se llevan de General Viamonte: se la llevan toda y no hacen nada en el municipio, no devuelven a la actividad que le sacan”, graficó.

Así las cosas, consideró que el planteo mileísta “tiene que ver con la idea de que desaparezca el Estado, pero en los municipios eso es imposible”.