Carrió, tras la jura de ‘Toty’ Flores en La Matanza: “No se le puede pedir heroicidad frente al hambre”

La fundadora de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, sentó postura sobre la asunción de su histórico protegido Héctor ‘Toty’ Flores como funcionario de Fernando Espinoza en el Municipio de La Matanza y planteó que “no hay juicio moral” al respecto.

“Han quebrado un héroe”, aseveró al aludir a quien fuera su compañero de fórmula presidencial en las PASO 2015 dentro de Juntos por el Cambio.

“No hay juicio moral, mi cariño por él va a seguir. Quebró su cooperativa, él resistió a todo durante 30 años, pero ahora no pudo renovar sus máquinas, y mucha gente depende de él, que responde a un movimiento social”, puntualizó ‘Lilita’.

En declaraciones a Clarín sostuvo que “no se le puede pedir heroicidad frente al hambre, pero yo no puedo ser cómplice, hay cosas que están bien o mal”.

Vale reseñar que sin fondos para sostener las iniciativas de la cooperativa La Juanita, creada en plena crisis de 2001, Flores tomó la decisión de acercarse a Espinoza y juró este viernes como subsecretario de Economía Social y Productiva.

Finalmente, sin lapidarlo, Carrió fue concluyente: “Mi cariño por él seguirá siempre”.

