Política | 7 mar 2026
Misericordiosa
Carrió, tras la jura de ‘Toty’ Flores en La Matanza: “No se le puede pedir heroicidad frente al hambre”
La líder de la Coalición Cívica evitó criticar a su excompañero de fórmula en 2015 por pasar a integrar el Gabinete del peronista Fernando Espinoza. “No hay juicio moral”, dijo.
La fundadora de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, sentó postura sobre la asunción de su histórico protegido Héctor ‘Toty’ Flores como funcionario de Fernando Espinoza en el Municipio de La Matanza y planteó que “no hay juicio moral” al respecto.
“Han quebrado un héroe”, aseveró al aludir a quien fuera su compañero de fórmula presidencial en las PASO 2015 dentro de Juntos por el Cambio.
“No hay juicio moral, mi cariño por él va a seguir. Quebró su cooperativa, él resistió a todo durante 30 años, pero ahora no pudo renovar sus máquinas, y mucha gente depende de él, que responde a un movimiento social”, puntualizó ‘Lilita’.
En declaraciones a Clarín sostuvo que “no se le puede pedir heroicidad frente al hambre, pero yo no puedo ser cómplice, hay cosas que están bien o mal”.
Vale reseñar que sin fondos para sostener las iniciativas de la cooperativa La Juanita, creada en plena crisis de 2001, Flores tomó la decisión de acercarse a Espinoza y juró este viernes como subsecretario de Economía Social y Productiva.
Finalmente, sin lapidarlo, Carrió fue concluyente: “Mi cariño por él seguirá siempre”.