Pichetto y el 2027: “El peronismo no puede tener como única bandera ‘frenar a Milei’”

El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto volvió a referirse a los desafíos del peronismo en 2027, después de confirmar que avanza en la construcción de alternativa política.

En redes sociales, Pichetto reclamó que el justicialismo consolide una propuesta concreta, en sintonía con las demandas actuales.

“El peronismo no puede tener como única bandera ‘frenar a Milei’”, advirtió, luego de insistir con dejar de lado “las estéticas del pasado” durante una reunión con Cristina Fernández de Kirchner.

El peronismo no puede tener como única bandera "frenar a Milei". Hay que construir un mundo de ideas y analizar la realidad con rigor. Algunos descubren ahora la destrucción del salario tras meses de silencio, validando paritarias por debajo de la inflación.

Hay 2027 si hay… — Miguel Ángel Pichetto (@MiguelPichetto) March 9, 2026

En ese sentido, el legislador rionegrino instó a “construir un mundo de ideas y analizar la realidad con rigor”.

Y dejó un cuestionamiento solapado para los líderes gremiales que sellaron acuerdos inferiores a la suba de precios. “Algunos descubren ahora la destrucción del salario tras meses de silencio, validando paritarias por debajo de la inflación”, achacó Pichetto.

Y sentenció: “Hay 2027 si hay inteligencia política”.