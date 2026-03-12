jueves 12 de marzo de 2026 - Edición Nº4373

Política | 11 mar 2026

¿Paños fríos?

Villarruel evitó hablar de las tensiones con Milei, pero abordó el affaire Adorni desde sus redes

La presidenta en ejercicio ante el viaje del primer mandatario a Estados Unidos recorrió Expoagro y se enfocó en ponderar el rol del campo. No quiso hablar de su eventual candidatura a la Rosada en 2027, pero desde sus redes se mofó del escándalo por el vuelo de la mujer del jefe de Gabinete en el avión Presidencial.

Victoria Villarruel.
TAGS: LA LIBERTAD AVANZA, VICTORIA VILLARRUEL, EXPOAGRO

Victoria Villarruel esquivó referirse a la tensión interna que existe en el seno de La Libertad Avanza y la abierta onfrontación de Javier Milei con ella, durante una visita a San Nicolás para recorrer la muestra Expoagro.

“No creo que hoy tenga que hablar de eso. Este tipo de temas de novela le permiten al periodismo continuar hablando de algo que, hoy por hoy, no tiene importancia”, respondió  la vicepresidenta de la Nación tras ser consultada sobre su apartamiento de hecho del Gobierno.

En ese marco, esquivó también la pregunta sobre una posible candidatura presidencial para el año próximo, al sostener que “ninguno de estos temas hoy es importante”.

 

Luego destacó al campo como parte de la “identidad” de la Argentina, al que calificó de pilar “fundamental”, en tanto que reiteró su llamamiento a impulsar un “mensaje federal”.

“Acá hay productores y representantes. Es muy importante mostrar que Argentina no es solamente la Ciudad o provincia de Buenos Aires”, enfatizó Villarruel durante su visita a Expoagro.

Sin embargo, más tarde la propia presidenta del Senado se refirió al escándalo por el viaje a los Estados Unidos de Bettina Angeletti, esposa de Manuel Adorni, quien lo hizo en el avión presidenial en el maro de la gira por el país del norte, que el propio jefe de Gabinete aeptó y minimizó en una entrevista con Eduardo Feinmann, y lo hizo con sorna desde sus redes soiales.

A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, la actual mandataria nacional –ya que el Presidente Milei se encuentra en el exterior– replicó una imagen que aludía a las declaraciones de Adorni y destacó la frase “Él mismo aclaró que @victoria.villarruel no es parte de esto”.

En ese mensaje la vice buscó desprenderse del escandaloso episodio, que generó fuerte repercusión política y mediática, y en el que además se mencionaba explícitamente la frase más reproducida de su declaración, cuando habló del “sacrificio” que implica su tarea como ministro coordinador.

OPINÁ, DEJÁ TU COMENTARIO:
Más Noticias