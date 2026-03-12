Villarruel evitó hablar de las tensiones con Milei, pero abordó el affaire Adorni desde sus redes

Victoria Villarruel esquivó referirse a la tensión interna que existe en el seno de La Libertad Avanza y la abierta onfrontación de Javier Milei con ella, durante una visita a San Nicolás para recorrer la muestra Expoagro.

“No creo que hoy tenga que hablar de eso. Este tipo de temas de novela le permiten al periodismo continuar hablando de algo que, hoy por hoy, no tiene importancia”, respondió la vicepresidenta de la Nación tras ser consultada sobre su apartamiento de hecho del Gobierno.

En ese marco, esquivó también la pregunta sobre una posible candidatura presidencial para el año próximo, al sostener que “ninguno de estos temas hoy es importante”.

Luego destacó al campo como parte de la “identidad” de la Argentina, al que calificó de pilar “fundamental”, en tanto que reiteró su llamamiento a impulsar un “mensaje federal”.

“Acá hay productores y representantes. Es muy importante mostrar que Argentina no es solamente la Ciudad o provincia de Buenos Aires”, enfatizó Villarruel durante su visita a Expoagro.

✈️ Manuel Adorni justificó el viaje de su mujer en el avión presidencial: “Vengo a deslomarme a Nueva York”



💬 “Quería que mi esposa me acompañe”, deslizó el jefe de Gabinete al ensayar una defensa por haber sumado a su esposa a la comitiva oficial.



😔 Bettina Angeletti es… pic.twitter.com/9fKs18ueHX — ANDigital (@ANDigitalOK) March 11, 2026

Sin embargo, más tarde la propia presidenta del Senado se refirió al escándalo por el viaje a los Estados Unidos de Bettina Angeletti, esposa de Manuel Adorni, quien lo hizo en el avión presidenial en el maro de la gira por el país del norte, que el propio jefe de Gabinete aeptó y minimizó en una entrevista con Eduardo Feinmann, y lo hizo con sorna desde sus redes soiales.

A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, la actual mandataria nacional –ya que el Presidente Milei se encuentra en el exterior– replicó una imagen que aludía a las declaraciones de Adorni y destacó la frase “Él mismo aclaró que @victoria.villarruel no es parte de esto”.

En ese mensaje la vice buscó desprenderse del escandaloso episodio, que generó fuerte repercusión política y mediática, y en el que además se mencionaba explícitamente la frase más reproducida de su declaración, cuando habló del “sacrificio” que implica su tarea como ministro coordinador.