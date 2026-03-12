Industriales mostraron su malestar con Milei porque los tildó de “chorros”

La Unión Industrial Argentina (UIA) emitió un comunicado de repudio contra las declaraciones del presidente Javier Milei, quien en las últimas horas los insultó públicamente.

Durante su actividad en Estados Unidos, Milei defendió su modelo económico, y tildó de “chorros” a los empresarios que defienden la industria nacional.

👎🏽 Industriales mostraron su malestar con Javier Milei porque los tildó de “chorros”



🤬 La Unión Industrial Argentina emitió un comunicado para condenar “el agravio” del Presidente, quien los insultó durante una actividad en Estados Unidos por defender la industria nacional.… pic.twitter.com/tel1BE2puJ — ANDigital (@ANDigitalOK) March 11, 2026

La desafortunada expresión del mandatario motivó el descargo de la UIA. “Expresamos nuestro profundo malestar y preocupación por las declaraciones del presidente Javier Milei”, señalaron los industriales.

Descolocados por la vehemencia discursiva del jefe de Estado, calificaron las declaraciones como “expresiones injustas a infundadas porque distorsionan el rol que ha tenido la industria en la historia del país”.

Desde la Unión Industrial Argentina expresamos nuestro profundo malestar y preocupación por las declaraciones del presidente Javier Milei, en las que calificó a "aquellos que defienden la industria nacional" -es decir, también los industriales argentinos- con expresiones que… pic.twitter.com/puxOG2Uvcc — UIA (@UIAok) March 11, 2026

“Detrás de las miles de industrias en todo el país, hay empresarios, trabajadores y familias que sostienen el entramado productivo nacional”, argumentaron.

A su vez, consideraron que se trató de “un agravio injusto hacia el esfuerzo cotidiano”. Y subrayaron: “Las descalificaciones públicas hacia quienes producen y generan empleo no contribuyen”.