Diputado radical cree que Adorni debe dar un paso al costado: “Deslomarse es otra cosa”

El diputado nacional de la UCR, Pablo Juliano, consideró que el presidente Javier Milei tiene que pedirle al jefe de Gabinete Manuel Adorni, “que dé un paso al costado” por haber llevado a su esposa a la gira oficial por EEUU en el avión presidencial.

“Deslomarse dijo, alguien que es tan meticuloso con las palabras… En Argentina deslomarse es otra cosa deslomarse, no subirse a un avión e irse cinco días a Nueva York”, disparó el legislador.

En este sentido, puntualizó que “es una prueba cabal del divorcio con la sociedad que está encarnando el Presidente, su entorno, el Gobierno. Está envalentonado, confunde tener mayoría con tener razón y empieza a construir un halo de impunidad. Me subo al avión con mi mujer, hago lo que quiero porque soy el dueño”.

“Milei tiene que pedirle a Adorni que dé un paso al costado. El Gobierno va a tener que tomar esto en serio”, insistió en declaraciones a Radio Rivadavia.

En igual tono, resaltó que “llegaron diciendo que venían terminando con la casta y es de muy casta utilizar la palabra cansancio del trabajo. Llegó el fin de la lucha contra la casta”.

“No hay que correr la mirada del eje central que son las palabras que utilizó Adorni que dijo ‘deslomarse’ por estar cinco días en Nueva York. Que le explique eso al que no llega a fin de mes”, remató Juliano.