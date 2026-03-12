Bullrich pasó por Expoagro y evitó hablar de la interna por Valenzuela

En el predio de Expoagro, la jefa del bloque oficialista en la Cámara alta, Patricia Bullrich, encabezó una recorrida junto a una delegación de ocho senadores del oficialismo, en una visita que combinó señales políticas hacia el campo con silencios frente a la interna que atraviesa La Libertad Avanza.

Durante el contacto con periodistas acreditados en la muestra, la exministra de Seguridad buscó centrar el eje de la conversación en la agenda agropecuaria y en las medidas impulsadas por el Gobierno para el sector.

“Tenemos un compromiso especial con el campo”, afirmó Bullrich al comenzar su intercambio con la prensa.

Hoy en ExpoAgro.



Acompañando al campo para que siga siendo uno de los motores del crecimiento de nuestro país.

La senadora sostuvo que el oficialismo mantiene como prioridad la reducción de la presión fiscal sobre el agro, aunque aclaró que cualquier decisión estará condicionada por la política económica del Gobierno.

“Ya ha habido varias bajas de retenciones a productos regionales y también a algunos de los cultivos más importantes”, remarcó.

En esa línea, aseguró que el objetivo de la gestión es seguir avanzando en la reducción de impuestos y derechos de exportación, aunque insistió en que la administración nacional mantiene una “premisa innegociable”: sostener el superávit fiscal.

Diazo en @Expoagrocom con los Senadores de La Libertad Avanza.

“Queremos bajar lo más que podamos los impuestos y las retenciones, que son un impuesto regresivo, pero siempre manteniendo el superávit, que es lo que nos da estabilidad”, señaló.

Beneficios incluidos en la agenda legislativa

Durante la recorrida, Bullrich cedió la palabra al senador Pablo Cervi para que detallara algunos de los cambios impulsados desde el Congreso que impactan en la actividad agropecuaria.

El legislador explicó que en el marco de la ley de modernización laboral se incorporó un capítulo específico para el sector agropecuario que contempla diversas herramientas reclamadas por las entidades rurales.

Entre los puntos destacados mencionó la creación de una Comisión Nacional del Trabajo Agrario de carácter bipartito, medidas para reducir la litigiosidad vinculada a las ART y beneficios fiscales para incentivar inversiones productivas.

Cervi también mencionó incentivos vinculados a la amortización anticipada de inversiones, estímulos para proyectos de riego y la reducción del IVA aplicado a la energía eléctrica utilizada en sistemas productivos.

Estamos en Expoagro con @PatoBullrich dialogando con productores de todo el país.



Un espacio clave para escuchar de primera mano los desafíos del sector y seguir trabajando por una Argentina que produzca más, invierta más y siga creciendo

Según el legislador neuquino, estas herramientas apuntan a favorecer la inversión, generar empleo y fortalecer especialmente a las economías regionales, que suelen requerir mayor intensidad de mano de obra.

La pregunta incómoda y la respuesta esquiva

En medio de la rueda de prensa, Bullrich fue consultada por la situación política de Diego Valenzuela, dirigente cercano a su espacio que finalmente no fue designado al frente de la Dirección Nacional de Migraciones luego de meses de especulaciones.

La senadora evitó profundizar en el tema. “Estamos en Expoagro, vinimos a hablar del campo”, respondió de manera escueta, antes de intentar reconducir la conversación hacia los temas productivos.

“Me parece secundario con lo que estamos viviendo”, agregó, para inmediatamente ceder nuevamente la palabra a Cervi y continuar con la agenda agropecuaria.

Gran cierre de jornada en Expoagro, compartida con senadores y diputados, escuchando a quienes trabajan y producen todos los días para hacer a la Argentina grande nuevamente.

El episodio se produce luego de que, tras meses de idas y vueltas, se frustrara el desembarco de Valenzuela en Migraciones, una decisión que dentro del oficialismo fue interpretada como un revés político para el sector alineado con Bullrich, luego de que el armado político de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, le bajara el pulgar a la designación. El dirigente finalmente asumirá su banca en el Senado bonaerense.

Seguridad regional y política exterior

En otro tramo del diálogo con la prensa, Bullrich también abordó cuestiones vinculadas a seguridad regional y política exterior.

La senadora destacó la posibilidad de fortalecer la cooperación fronteriza con Chile y Bolivia, a partir de cambios políticos en esos países que, según afirmó, permitirían avanzar en esquemas de trabajo conjunto similares al comando tripartito que Argentina mantiene desde hace años con Brasil y Paraguay.

“Vamos a poder asegurar mucho mejor nuestras fronteras y avanzar en un trabajo común en temas de seguridad”, cerró.