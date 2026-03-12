jueves 12 de marzo de 2026 - Edición Nº4373

Política | 12 mar 2026

Otro deslomado

Conductor de la TV Pública rogó por Adorni: “Déjenlo en paz”

Se trata de Marcelo Grandio, favorecido con un ciclo en el canal estatal desde el ascenso del actual jefe de Gabinete. El mes pasado viajaron juntos a Punta del Este en un vuelo privado.

Marcelo Grandio y Manuel Adorni.
TAGS: MANUEL ADORNI, BETTINA ANGELETTI, MARCELO GRANDIO

El amigo de Manuel Adorni, Marcelo Grandio, quien tras un irrelevante derrotero en el cable logró un programa en la TV Pública con la gestión libertaria, evitó dar detalles del financiamiento del viaje que compartió con el actual jefe de Gabinete a Punta del Este.

Cuando fue consultado si había hablado con su amigo tras la inclusión de su mujer en el avión presidencial rumbo a Nueva York, se mostró balbuceante: “¿Con Manu? No, dejalo en paz a Manu, dejalo en paz. Dejalo en paz. Déjenlo en paz, déjenlo en paz porque... viste... eh…”.

“No ser político, entendés, y estar en... estar en... estar en esta, es muy difícil”, anexó el comunicador, con evidentes problemas para redondear una idea.

“Es bueno, no te puedo decir más nada. O sea... Es un tipazo... Te puede gustar o no, podés estar de acuerdo o no”, prosiguió en declaraciones a Urbana Play.

Y completó: “O sea, no sé lo que pasó con el avión, no me interesa, no quiero tomar el tema en cuenta porque ya te dije, es como hermano mayor para mí. Yo soy hermano mayor de él”.

Estos dichos se dan tras haber reconocido que el viaje a Punta del Este en pland e esparcimiento “Manu lo pagó”.

Luego, entrevistado por LN+, se terminó de hundir: “Lo invité a mi casa porque hacía dos años no se tomaba vacaciones. Estoy afirmando, no tiene nada grave. Pagó con su plata, no con plata del Estado. Lo pagó él con plata del Estado, me lo pagó a mí y tengo el recibo del recibo. Yo le pagué a la compañía”.

El comunicador hospedó a Adorni y a su familia en su casa de la Parada 22 de la playa brava, en Punta del Este.

