Conductor de la TV Pública rogó por Adorni: “Déjenlo en paz”

El amigo de Manuel Adorni, Marcelo Grandio, quien tras un irrelevante derrotero en el cable logró un programa en la TV Pública con la gestión libertaria, evitó dar detalles del financiamiento del viaje que compartió con el actual jefe de Gabinete a Punta del Este.

Marcelo Grandio, el periodista que acompañó a su amigo Manuel Adorni a Punta del Este en avión privado, pegó conchabo en Canal 7 y hace una entrevista picante pic.twitter.com/BKdIygQCLb — Beto Valdez (@betovaldez) March 11, 2026

Cuando fue consultado si había hablado con su amigo tras la inclusión de su mujer en el avión presidencial rumbo a Nueva York, se mostró balbuceante: “¿Con Manu? No, dejalo en paz a Manu, dejalo en paz. Dejalo en paz. Déjenlo en paz, déjenlo en paz porque... viste... eh…”.

“No ser político, entendés, y estar en... estar en... estar en esta, es muy difícil”, anexó el comunicador, con evidentes problemas para redondear una idea.

— MARCELO GRANDIO, periodista de la TV Pública, tras la polémica por el viaje que compartió con Adorni https://t.co/wIwmsGZXc8 pic.twitter.com/3uFbQGNetB — Urbana Play 104.3 FM (@UrbanaPlayFM) March 12, 2026

“Es bueno, no te puedo decir más nada. O sea... Es un tipazo... Te puede gustar o no, podés estar de acuerdo o no”, prosiguió en declaraciones a Urbana Play.

Y completó: “O sea, no sé lo que pasó con el avión, no me interesa, no quiero tomar el tema en cuenta porque ya te dije, es como hermano mayor para mí. Yo soy hermano mayor de él”.

"No es la primera vez que viajamos juntos con Manuel. Este viaje lo hicimos todos juntos, él pagó sus pasajes.… https://t.co/5bq4xHuYYL pic.twitter.com/SwksPHn5QP — De Acá en Más (@DeAcaEnMasOk) March 12, 2026

Estos dichos se dan tras haber reconocido que el viaje a Punta del Este en pland e esparcimiento “Manu lo pagó”.

Luego, entrevistado por LN+, se terminó de hundir: “Lo invité a mi casa porque hacía dos años no se tomaba vacaciones. Estoy afirmando, no tiene nada grave. Pagó con su plata, no con plata del Estado. Lo pagó él con plata del Estado, me lo pagó a mí y tengo el recibo del recibo. Yo le pagué a la compañía”.

El comunicador hospedó a Adorni y a su familia en su casa de la Parada 22 de la playa brava, en Punta del Este.