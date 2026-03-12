Con un fuerte aumento de servicios y alimentos, la inflación volvió a rozar el 3 % en febrero

Los precios volvieron a aumentar en febrero, luego de que el INDEC confirmara que el IPC aumentó un 2,9 %.

Se trata del mismo porcentaje de incremento registrado en enero.

El rubro de los servicios –vivienda, agua, gas y electricidad- se disparó un 6,8 % y duplicó el promedio mensual.

Asimismo, los alimentos y bebidas no alcohólicas volvieron a experimentar un abrupto incremento, que en esta ocasión fue del 3,3 %.

De esta manera, la suba interanual escaló al 33,1 %, mientras que en los primeros dos meses registró un sensible incremento del 5,8 %.