Precios en alza
Con un fuerte aumento de servicios y alimentos, la inflación volvió a rozar el 3 % en febrero
El rubro de servicios -vivienda, agua, electricidad y gas- se disparó un 6,8 %. La suba de alimentos y bebidas no alcohólicas fue del 3,3 %, por encima del promedio mensual.
El dilema de toparse con la realidad de los precios.
Los precios volvieron a aumentar en febrero, luego de que el INDEC confirmara que el IPC aumentó un 2,9 %.
Se trata del mismo porcentaje de incremento registrado en enero.
El rubro de los servicios –vivienda, agua, gas y electricidad- se disparó un 6,8 % y duplicó el promedio mensual.
Asimismo, los alimentos y bebidas no alcohólicas volvieron a experimentar un abrupto incremento, que en esta ocasión fue del 3,3 %.
De esta manera, la suba interanual escaló al 33,1 %, mientras que en los primeros dos meses registró un sensible incremento del 5,8 %.