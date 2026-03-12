Para no ser pobre, una familia necesita $ 1,4 millones por mes

Conocida la inflación de febrero, el INDEC difundió la valorización mensual de la canasta básica, que aumentó un 2,7 % y un 32,1 % interanual.

De esta manera, indicador mensual se ubicó por debajo del IPC (2,9 %), que exhibió una abrupta suba de servicios y un sensible incremento de alimentos y bebidas no alcohólicas.

A partir de estos datos, el organismo estadístico concluyó que una familia tipo, compuesta por dos adultos y dos menores, necesitó $ 1.397.671,83 para superar el umbral de pobreza durante el segundo mes de 2026.

#DatoINDEC

Un hogar de cuatro integrantes necesitó $1.397.671,83 para superar el umbral de pobreza en febrero de 2026: 2,7% más que el mes previo y 32,1% interanual https://t.co/JwSQStUcys pic.twitter.com/hzyvNKAzt6 — INDEC Argentina (@INDECArgentina) March 12, 2026

La canasta básica es un conjunto de productos alimenticios y no alimenticios que cubren las necesidades mínimas de una persona o familia para vivir dignamente durante un período determinado (un mes). Estos productos son considerados esenciales para la supervivencia y el bienestar.

La canasta básica alimentaria se determina tomando en cuenta los requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para que un varón adulto, entre 30 y 60 años, de actividad moderada, cubra durante un mes esas necesidades. Se valoriza mensualmente con los precios relevados por el índice de precios al consumidor del Gran Buenos Aires.

Para determinar la canasta básica total se amplía la canasta básica alimentaria, considerando los bienes y servicios no alimentarios.

La estimación se obtiene mediante la aplicación del coeficiente de Engel, definido como la relación entre los gastos alimentarios y los gastos totales observados en la población de referencia.