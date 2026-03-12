Inflación en alza: Caputo reconoció que “todavía hay un proceso de corrección de precios”

Luego de que se conociera la inflación de febrero, que se ubicó al borde del 3 % con un impactante aumento de servicios, el ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció que se demora la tendencia de precios a la baja.

“La economía argentina todavía se encuentra en un proceso de corrección de precios relativos, tras más de dos décadas de acumular distorsiones que generaron estancamiento del nivel de actividad y el empleo y una tendencia inflacionaria creciente”, expresó Caputo.

El dato saliente del IPC de febrero fue que mostró en promedio un incremento similar al de enero, con exponencial suba del rubro vivienda, agua, gas, electricidad y combustibles (6,8 %). A ello se suman el aumento d alimentos y bebidas alcohólicas, por encima de la media (3,3 %).

En su cuenta de X, el titular del Palacio de Hacienda explicó que “esta corrección es fundamental para asegurar el orden macroeconómico y las condiciones para que la economía se mantenga en un sendero de crecimiento sostenido”.

“El equilibrio fiscal, el control estricto de la cantidad de dinero, con una evolución de los agregados monetarios consistente con el proceso de desinflación, y la mejora en el balance del BCRA son prioridades del programa económico que permitirán que la inflación converja por primera vez en décadas a niveles internacionales”, completó Caputo.

En el primer bimestre del año, la inflación trepó al 5,8 %, y registra un ascenso desde hace seis meses. Cabe recordar que el Presupuesto 2026, la suba de precios proyectada en todo el año era del 10,1 %.