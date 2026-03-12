Abrieron una investigación por los vuelos de Adorni a Nueva York y Punta del Este

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas abrió un expediente preliminar para analizar posibles irregularidades en los viajes del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El organismo anticorrupción dependiente del Ministerio Público Fiscal recopilará información para determinar si existió la concreción de delitos.

La investigación gira sobre dos episodios. Por un lado, el viaje a Nueva York en el avión presidencial, con la polémica que estalló cuando se conoció que Bettina Angeletti, esposa de Adorni, viajó en el ARG-01 junto a la comitiva del gobierno que encabezó el presidente Javier Milei.

Angeletti no es funcionaria pública, por lo que se cuestiona si correspondía que viajara en una aeronave oficial.

A tal efecto, la Procuraduría busca corroborar quién autorizó el traslado, si implicó gastos para el Estado, y si se violaron normas sobre uso de recursos públicos.

El otro hecho es el viaje familiar del funcionario a Punta del Este en avión privado durante el feriado de Carnaval.

Según registros de vuelo difundidos públicamente, la familia habría viajado en un jet privado tipo Hondajet desde Buenos Aires a Punta del Este.

El costo del vuelo podría no ser compatible con los ingresos declarados de Adorni, lo que derivó en la acusación por posible enriquecimiento ilícito.

El episodio tomó aún más trascendencia cuando el periodista y amigo de Adorni, Marcelo Grandío, sorprendió al revelar que el viaje había sido abonado con fondos públicos.

Por consiguiente, el ministro coordinador podría haber incurrido en los delitos de malversación de fondos públicos, violación de la Ley de Ética Pública y enriquecimiento ilícito por el vuelo privado.