Además de la “Coach de Vida”, deslizan que en el vuelo a Nueva York “había otras mujeres”

La diputada nacional Marcela Pagano confirmó que inició una causa penal para que se investigue al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por la polémica inclusión de su esposa en la comitiva oficial que viajó a Estados Unidos y otro viaje a Punta del Este en compañía de un amigo que comenzó un programa en la TV Pública bajo la gestión libertaria.

“Es con los mismos argumentos que él usaba para denostar a la oposición cuando invocaba que utilizaban el erario público para fines privados. Tomé los mismos argumentos de Adorni pero los convertí en una denuncia penal”, describió la legisladora.

Presenté una denuncia penal para que se investiguen los delitos que el propio @madorni describía en su conferencia de prensa de 2024 acerca de los privilegios de la casta política que él ahora usufructúa a cara descubierta. @JMilei debería exigirle la renuncia indeclinable a este… pic.twitter.com/oeX1uyIWY7 — Marcela Pagano (@Marcelampagano) March 11, 2026

Y recalcó que “es la misma figura penal de peculado, famosa por la causa que se le inicia a Cristina Kirchner por el traslado en vuelos del sur a Buenos Aires y viceversa de diarios”.

“Acá hay que investigar un poquito más. Después de escucharlo a Adorni, un colega descubre que está la esposa. Se ve que alguien le dijo ‘andá y poné la cara' en un medio amigo’”, acotó la parlamentaria.

Acto seguido, detalló que “un vuelo a Nueva York no sale 5 mil dólares. A su esposa, primero, le habían sacado un vuelo privado en primera. Ya ahí habría que investigar el tema de los ingresos de Adorni, y si le da el blanco para hacer ese gasto. Por lo que yo chequeé, esta familia no come este mes por haberse gastado ese pasaje. No nos dan los números”.

“Los funcionarios tenemos que mostrar nuestro núcleo familiar. Son bienes conyugales”, aseveró la diputada en declaraciones a Delta 90.3.

“Él dice que Presidencia que se sume a la comitiva, que compartan los mismos vuelos y llegue a la misma hora. Me gustaría saber si es verdad que Javier Milei invitó a la esposa de Adorni a subirse a la comitiva oficial”, desafió.

Por SI o por NO Presidente @JMilei Ud invitó a la esposa de Adorni a Nueva York? Porque @madorni le dijo eso ayer a @edufeiok Según el art 87 de la CN la “presidencia” es desempeño exclusivo del Presidente de la Nación. El pueblo quiere saber si Ud avaló este uso indebido de… — Marcela Pagano (@Marcelampagano) March 11, 2026

Así las cosas, reflexionó: “No puedo entender del Jefe de Gabinete, que se le pasó haciendo conferencias de prensa aludiendo a lo austero que es el gobierno. Hay una conferencia de agosto del 2024 donde se prohibía el uso de los vuelos para fines personales. Decía que ya no se iba a poder usar vuelos para llevar o transportar cosas personales, desde los diarios (literalmente menciona los diarios) o incluso familiares de funcionarios públicos. Y celebraba que con eso se ponía fin a un beneficio de la casta”.

“Yo milité en 2023, un Milei presidente, para terminar con determinados beneficios que tenía la supuesta casta política”, evocó.

Texto de la denuncia: pic.twitter.com/KDjRZmI6XG — Marcela Pagano (@Marcelampagano) March 11, 2026

En cuanto a la actual gira por EEUU, arremetió: “No sé si viajaron esposas u otro tipo de acompañantes. Pero había otras mujeres”.

“También que hay un decreto que prohíbe que podamos acceder a la información de quiénes son los que están en ese vuelo. Prohibieron la anotación de los nombres y los apellidos de los integrantes de los vuelos presidenciales”, completó Pagano.