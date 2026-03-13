Canasta Básica del Trabajador: cada asalariado necesita $ 2.700.000 “para vivir dignamente”

El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) que integran ATE, UOM, Aceiteros, Aeronáuticos y más de 100 organizaciones de las distintas centrales obreras anunció su propia Canasta Básica del Hogar Trabajador para medir los verdaderos costos de vida y determinó que los asalariados necesitan $2.706.923 de ingreso de bolsillo como mínimo para vivir dignamente.

El informe detalló que para alcanzar ese monto, el Salario Mínimo, Vital y Móvil debiera ser de ocho veces su valor actual. De esta forma, se podrían cubrir las nueve necesidades básicas que indica la Constitución Nacional: Alimentación ($ 618.583), Vivienda ($ 533.942), Salud ($ 329.582), Cultura y educación ($ 233.852), Vestimenta ($ 138.693), Transporte y vacaciones/esparcimiento ($ 554.511), Previsión ($ 297.762).

“Este es un frente que está convencido de que los trabajadores somos los que generamos la riqueza, y si creamos la riqueza tenemos que discutir qué se hace con eso y cómo se distribuye en nuestro país. Hoy una familia necesita más de $ 2.700.000 como ingreso digno para vivir dignamente”, indicó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.

Asimismo, puso de relieve que “esta presentación se da en un momento en el que gobierno muestra toda su obscenidad, viajando al exterior con fondos públicos, con la nuestra. La fiesta del gobierno, el banquete se está pagando con el empobrecimiento de los trabajadores y la muerte de los jubilados”.

“Los trabajadores que son realmente los que se desloman en la Argentina deben exigir la renuncia de Manuel Adorni, por hipócrita, por chanta y por caradura”, exclamó en referencia al viaje a Estados Unidos que realizó el jefe de Gabinete con su esposa con fondos públicos.

Por su parte, el secretario general de la UOM, Abel Furlán, señaló que “tenemos que decirlo con claridad, no estamos ante un fenómeno económico aislado, sino ante una política deliberada de ajuste y retracción salarial”.

“Lo que el modelo económico de Milei presenta como un éxito es en realidad una reducción sistemática del poder adquisitivo de nuestros salarios”, anexó, para luego dar cuenta que “este ajuste no solo se siente en el poder adquisitivo de los salarios, sino también en el desmantelamiento de nuestra estructura productiva y de cualquier oportunidad de círculo virtuoso de la economía, de producción y de consumo. Durante este período hemos sido testigos de un alarmante cierre de empresas y una ola de despidos que golpea directamente al corazón de la clase trabajadora”

En tanto Daniel Yofra, secretario general de la Federación Aceitera (FTCIODyARA), apuntó a que “mientras el Gobierno mide números de pobreza, nosotros presentamos números de dignidad. Y por eso también, ante el abandono del Consejo del Salario, el FreSU asume la tarea técnica de definir estos parámetros con equipos propios. No queremos seguir discutiendo salarios de hambre, corriendo atrás de un IPC que no refleja lo que pasa en el bolsillo de los trabajadores”.

También se informó que durante la gestión de Javier Milier los trabajadores perdieron en total 54 billones de pesos. Al desglosarlo, el resultado da que cada asalariado perdió en promedio $2.125.000 en el sector privado y $ 11.021.000 en el sector público.

Esto repercute directamente en el nivel de endeudamiento de las familias argentinas. Mientras que hace un año los trabajadores destinaban el 10 % de su sueldo para pagar deudas, hoy ese número escaló al 26,3 %. A nivel general, la deuda en los hogares argentinos supera los 36 billones de pesos.