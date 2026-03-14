sábado 14 de marzo de 2026 - Edición Nº4375

Política | 13 mar 2026

Legislatura bonaerense

El massismo también presentó un proyecto para prohibir celulares en cárceles

La senadora Malena Galmarini impulsó una iniciativa para que se deje sin efecto el uso de teléfonos móviles en unidades penitenciarias de la Provincia. Además, propuso instalar inhibidores de señal en los pabellones. “No podemos permitir más estafas, mucha gente termina perdiendo todo”, afirmó.

Polémica por el uso indiscriminado de celulares en cárceles.
TAGS: MALENA GALMARINI, CELULARES, CARCELES

El Frente Renovador en la Legislatura bonaerense presentó un proyecto de ley para prohibir el uso de celulares en cárceles de la provincia.

La iniciativa anunciada impulsada entre otros por la senadora Malena Galmarini, propone prohibir la tenencia y el uso de telefonía celular en unidades penitenciarias.

Asimismo, prevé la instalación de sistemas de inhibición de señal dentro de los pabellones y sectores de alojamiento.

“Basta de celulares en las cárceles. No podemos permitir más estafas, mucha gente termina perdiendo todo”, apuntó Galmarini.

Al respecto, puso de manifiesto que “necesitamos prohibir los celulares e inhibir las señales en los penales bonaerenses”.

Días atrás, una propuesta similar había sido presentada por la Libertad Avanza en la Cámara de Diputados.

La denominada ‘Ley Rodrigo’ fue formulada en homenaje al soldado Rodrigo Gómez, quien se suicidó en la Quinta de Olivos, tras haber sido extorsionado por una banda que operaba desde el penal de Magdalena.

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