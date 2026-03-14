Caputo: “A la gente que no llega a fin de mes le digo que confíen en nosotros”

El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió el rumbo del gobierno de Javier Milei y remarcó que su objetivo esta trabajar para “los que no llegan a fin de mes”.

“Estamos acá para que a los que les está yendo mal, les vaya bien”, aseveró Caputo, y ahondó: “Con el otro modelo le fue mal a todo el mundo, heredamos un 57 % de pobreza”.

En declaraciones a TN, reconoció que “hay un montón de gente que le cuesta llegar a fin de mes, y nosotros estamos acá por ellos”.

🛒 Inflación en alza: Toto Caputo reconoció que “todavía hay un proceso de corrección de precios”



📈 El ministro dio una explicación en redes sociales luego de que el INDEC confirmara que el IPC aumentó un 2,9 % en febrero.



💲 El Gobierno había proyectado un 10,1 % para todo… pic.twitter.com/VhX2HZ6cdE — ANDigital (@ANDigitalOK) March 12, 2026

“Como ministro de Economía, lo que más me ocupa es la tendencia y ver si cada vez son menos a los que les va mal y a los que les cuesta llegar a fin de mes”, ensayó.

Con la inflación el alza, el titular del Palacio de Hacienda sostuvo al respecto que existe una tendencia a la baja. “Es lo que está pasando desde que asumió el presidente Javier Milei, pero todavía son un montón”, analizó.

Y completó: “A la gente que no llega a fin de le le digo que confíen en nosotros, estamos llevando a cabo todas las políticas necesarias para que a ellos les empiece a ir bien”.