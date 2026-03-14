Economía | 13 mar 2026
Crisis
Caputo: “A la gente que no llega a fin de mes le digo que confíen en nosotros”
“Estamos llevando a cabo todas las políticas necesarias para que a ellos les empiece a ir bien”, manifestó el ministro de Economía, al ser consultado sobre el encarecimiento del costo de vida con la inflación en ascenso. “Lo que más me ocupa es ver si cada vez son menos a los que les va mal”, planteó.
El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió el rumbo del gobierno de Javier Milei y remarcó que su objetivo esta trabajar para “los que no llegan a fin de mes”.
“Estamos acá para que a los que les está yendo mal, les vaya bien”, aseveró Caputo, y ahondó: “Con el otro modelo le fue mal a todo el mundo, heredamos un 57 % de pobreza”.
En declaraciones a TN, reconoció que “hay un montón de gente que le cuesta llegar a fin de mes, y nosotros estamos acá por ellos”.
🛒 Inflación en alza: Toto Caputo reconoció que “todavía hay un proceso de corrección de precios”— ANDigital (@ANDigitalOK) March 12, 2026
📈 El ministro dio una explicación en redes sociales luego de que el INDEC confirmara que el IPC aumentó un 2,9 % en febrero.
💲 El Gobierno había proyectado un 10,1 % para todo… pic.twitter.com/VhX2HZ6cdE
“Como ministro de Economía, lo que más me ocupa es la tendencia y ver si cada vez son menos a los que les va mal y a los que les cuesta llegar a fin de mes”, ensayó.
Con la inflación el alza, el titular del Palacio de Hacienda sostuvo al respecto que existe una tendencia a la baja. “Es lo que está pasando desde que asumió el presidente Javier Milei, pero todavía son un montón”, analizó.
Y completó: “A la gente que no llega a fin de le le digo que confíen en nosotros, estamos llevando a cabo todas las políticas necesarias para que a ellos les empiece a ir bien”.