Deportes | 14 mar 2026
Fútbol
Riquelme confirmó ampliación de La Bombonera: “Estamos cerca”
“Lo vamos a hacer en el mismo lugar donde estamos y no donde dijo la oposición, a 100 metros de acá”, expresó el presidente de Boca. Dijo además que el estadio “es el corazón del club”.
Tras la divulgación del proyecto de ampliación de La Bombonera, el presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, confirmó la iniciativa y se mostró optimista para, esta vez sí, poder remodelar la cancha.
“La gente de Ferrosur se portó muy bien con nosotros y todo lo que nos pidieron y están de acuerdo lo que presentamos y no tienen inconveniente, nos da felicidad y ahora pasa a la gente que corresponde (CNRT) para ver si tenemos la última autorización y que todos los hinchas empiecen a soñar con lo que queremos para nuestra cancha”, puntualizó el mandamás Xeneize.
En declaraciones a El Canal de Boca, Riquelme reveló que al asumir la gestión “encontramos a La Bombonera abandonada, es nuestra casa, vamos a tener que trabajar mucho, descansar poco, pero lo hacemos con tanto amor y hacemos una y otra cosita, nos da mucha felicidad y esperemos que el hincha lo tome de la misma manera”.
“Queremos hacer las cosas bien, podemos tardar un poquito más, no vamos a prometer cosas que no vamos a cumplir, pero todo lo que esté a nuestro alcance lo vamos a hacer”, aseveró el exfutbolista.
Acto seguido, reflexionó: “Tengo la suerte de conocer muchos jugadores de todo el mundo y todos quieren conocer La Bombonera, y es la cancha más linda del mundo por nuestros hinchas, porque se mueve, siendo futbolista lo sentís y es cosa única, pero lo encontramos abandonado, estuvieron 30 años en el club y estaba abandonado, ellos no arreglaron la puerta, vos a la puerta de tu casa, la arreglás”.
“Dije durante las elecciones, que si tenía la suerte de ganar, iba a hablar con los vecinos, pero no tenía el derecho a golpearle la puerta a alguien y decirle que se vaya de su casa. Yo solo pido que no le mientan al hincha de Boca, háganme todas las maldades a mí, pero no le mientan al hincha”, bramó, al apuntar contra el macrismo.
Luego puso de relieve que “hay una ley, sean 15 o sean 20 casas pegadas a nuestro estadio que se declararon patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires, quiere decir que el estadio famoso esloveno, no se puede hacer, porque esas casas no se pueden tocar, por lo tanto no es válido y no se puede hacer nada”.
“Ahora si tenemos la suerte que nos permiten, que creemos que va a ser así, es la primera vez que siento que estamos cerca de poder cumplir el sueño que es agrandar nuestra casa, y lo vamos a hacer en el mismo lugar donde estamos y no donde dijo la oposición, a 100 metros de acá. La Bombonera es el corazón del club, y si Dios quiere y todo va como parece, dentro de poco nos tendrían que dar permiso y vamos a estar más cerca y entre todos lo vamos a conseguir”, exclamó.
Acto seguido, volvió a mencionar que “hay 21 casas que se declararon patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires, y no se pueden tocar, esto quiere decir que el (proyecto) esloveno no se puede hacer, el 360 no se puede hacer”.
“Todos los estadios de los que hablan, les están mintiendo. Vamos a intentar nosotros hacer esto de trabajar en el lugar donde estamos y que nos van a dar el permiso porque está todo perfecto, y estoy ilusionado de agrandar nuestra casa”, reiteró Riquelme.
Luego planteó que “queremos crecer como el club, presentamos todo como corresponde, hay muchas trabas, mucha maldad, pero no pasa nada, me da ganas de seguir trabajando, como me dijo Miguelito (Miguel Ángel Russo), si hacés las cosas con amor, todo sale adelante, lo vamos a conseguir”.
“La Bombonera es el estadio más lindo del planeta gracias a sus hinchas y como dirigentes tenemos la obligación de que su casa esté cada vez más linda, y lo vamos a hacer”, acotó.
Por último, dijo que “el nombre de La Bombonera, no creo que se cambie jamás, es nuestra, es nuestra vida, es nuestro amor y lo tenemos que conseguir”.