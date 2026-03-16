“Nada los $Libra”: Ferraro habló de “enorme corrupción institucional”

El diputado nacional de la Coalición Cívica-ARI y titular de la Comisión Investigadora sobre $LIBRA, Maximiliano Ferraro, aludió a las recientes revelaciones en la criptoestafa instigada por el presidente Javier Milei y advirtió que el “nuevo capítulo” se llama “5 palos verdes y no estar interiorizado en los pormenores”.

“A Karina Milei no le alcanzaron las 16 reuniones que habilitó en la Casa Rosada y en la Quinta de Olivos por $LIBRA, sino que además le otorgaba a Mauricio Novelli los boarding pass para ‘gestiones’ con otros ministerios”, disparó.

A Karina Milei no le alcanzaron las 16 reuniones que habilitó en la Casa Rosada y en la Quinta de Olivos por $LIBRA, sino que además le otorgaba a Mauricio Novelli los boarding pass para “gestiones” con otros ministerios. https://t.co/eH9p6BSAyx — maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) March 15, 2026

En tanto, recalcó que “el informe final de la Comisión Investigadora y las pruebas hablan por sí solas”.

“Nos hemos acostumbrado a gobernantes que hacen cualquier cosa, y ya casi nada nos sorprende. Pero no podemos permitir que un hecho de la gravedad del caso $LIBRA pase inadvertido ante los ojos de todos los argentinos”, puntualizó el legislador ‘Lilito’.

NADA LOS $LIBRA

El informe final de la Comisión Investigadora y las pruebas hablan por sí solas.



Nos hemos acostumbrado a gobernantes que hacen cualquier cosa, y ya casi nada nos sorprende. Pero no podemos permitir que un hecho de la gravedad del caso $LIBRA pase inadvertido… pic.twitter.com/GvieO6PuPw — maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) March 15, 2026

Acto seguido, planteó que “$LIBRA no es una anécdota ni un error más en la lista. Es un hecho de corrupción institucional enorme”.

“Y cada día aparecen más evidencias: fue una estafa millonaria, planificada, coordinada y ejecutada”, sentenció el titular de la CC-ARI.