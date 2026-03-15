Milei más complicado por la criptoestafa: ¿Pacto por US$5 M para promocionar $Libra?

La causa que investiga la criptoestafa $Libra avanza y sigue complicando al presidente de la Nación, Javier Milei.

Es que durante el peritaje del celular del empresario Mauricio Novelli, se halló un documento que habla de un supuesto acuerdo por 5 millones de dólares vinculado al respaldo público del líder libertario al proyecto.

Según se informó, el archivo estaba guardado en el bloc de notas del iPhone de Novelli, señalado en el expediente como uno de los intermediarios entre los impulsores de la criptomoneda y el entorno del mandatario.

De acuerdo Al contenido del documento al que tuvo acceso el diario Perfil, el acuerdo contemplaba tres pagos que en total sumaban 5 millones de dólares, bajo el esquema de un adelanto de US$ 1,5 millones, otro pago por el mismo monto asociado a la promoción del token en redes sociales y un desembolso final de US$2 millones ligado a la firma de un contrato posterior.

El texto está redactado en inglés y habría sido creado el 11 de febrero de 2025 a las 20:05. Tres días antes del viernes 14, en el que el Presidente publicó su mensaje en X promocionando la criptomoneda.

Ese posteo había provocado una suba inmediata del precio del activo digital y, poco después, un derrumbe estrepitoso que dejó pérdidas millonarias para muchos inversores. A partir de ese episodio, comenzaron las denuncias penales que dieron origen a la causa.

“Hola chicos. Este es el acuerdo final tal como lo discutimos con H”, reza el texto y para los investigadores, “H” podría tratarse del empresario estadounidense Hayden Davis, uno de los impulsores de la iniciativa y quien mantuvo reuniones con el Presidente antes del lanzamiento del token.

“$1.5M de tokens o cash como pago adelantado. $ 1.5 millones en tokens o cash - Milei anuncia en Twitter como su asesor a Hayden Davis/Kelsien/familia Davis”, son los dos primeros puntos.

Por último, aparece un pago de $2M, también en tokens o cash, acompañado del siguiente comentario: “Contrato firmado en persona por Milei para la asesoría de Blockchain/AI para el gobierno argentino y/o Javier Milei y una revisión con Javier y Karina sobre estos dos cuatrimestres”.

En las últimas horas también apareció un segundo documento. Se trata de una nota escrita en español en la que se bosqueja un posible mensaje público pensado para intentar contener el escándalo, luego expresada por Milei en una cuanto menos desprolija entrevista con Jonathan Viale.