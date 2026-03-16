Bianco afirmó que “se abre una nueva etapa” con Kicillof al frente del PJ

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, aseguró que tras las elecciones de este domingo, “se abre una nueva etapa” en el Partido Justicialista de la Provincia bajo la presidencia del gobernador Axel Kicillof.

“Estamos muy contentos porque las elecciones se hicieron con total tranquilidad, los afiliados de los distintos municipios se pudieron expresar a través del voto como corresponde de manera democrática”, enfatizó el funcionario en la habitual conferencia de prensa de los lunes.

🔴 AHORA | El ministro @Carli_Bianco brinda una conferencia de prensa junto a @flaviaterigi y @danyvilar.



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Tras ponderar el consenso que se logró en la gran mayoría de los distritos, precisó que en las 16 comunas que tuvieron que dirimir la interna en las urnas fue porque “no hubo posibilidad de lista de unidad” y entonces se “habilitaron elecciones y los afiliados votaron”.

“Quiero felicitar a los 16 compañeros y compañeras que resultaron victoriosos. Ahora se abre una nueva etapa con la presidencia a nivel provincial del gobernador Kicillof para la cual vamos a necesitar la ayuda de todos para trabajar en conjunto y fortalecer el peronismo de la provincia”, acotó Bianco.

Acto seguido, aseveró que el peronismo necesita “seguir construyendo una alternativa al Gobierno de Milel” que en 2027 “nos saque de este desastre, de la falta de obra pública, en la falta de producción y del abandono de la educación”.

En tanto, confirmó que Kicillof participará este martes del lanzamiento del Centro de Estudios Derecho al Futuro, que “trabajará en red con otros centros para empezar a dar diagnósticos y discutir políticas públicas a nivel nacional en vista de lo que necesita nuestro país a partir de 2027”.

“No es una mera herramienta electoral sino un instrumento para construir una alternativa al Gobierno de Milei”, completó el ministro.