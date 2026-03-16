Causa $Libra: “Milei es protagonista de una estafa y un hecho de corrupción millonario”

La Comisión Investigadora de la causa $Libra en la Cámara de Diputados brindó una conferencia de prensa ante las recientes revelaciones en el marco de la investigación de la presunta criptoestafa.

En los últimos días, el caso dio un giro relevante después de que peritos judiciales analizaran el teléfono del lobista Mauricio Novelli y encontraran un documento que sobre un supuesto acuerdo por 5 millones de dólares para que el presidente Javier Milei promocionara la criptomoneda $LIBRA.

El mismo peritaje detectó al menos cinco llamadas entre Milei y Novelli en los minutos previos al lanzamiento de la criptomoneda.

Ante las novedades en la investigación, el titular de la Comisión, Maximiliano Ferraro, alertó: “Estamos frente a una estafa y a un hecho de corrupción millonario, una malversación de la investidura presidencial de enorme gravedad institucional”.

“$Libra tuvo como protagonista y partícipe más que necesario al Presidente de la Nación, las pruebas son más que contundentes”, aseveró el legislador de la Coalición Cívica.

En otro pasaje del diálogo con los medios de comunicación, recalcó que “el lanzamiento y la promoción de $Libra fue una operación planificada, ejecutada y coordinada con premeditación”.

También cuestionó la estrategia de Milei tras la irrupción del caso. “El Presidente intentó instalar que todo había sido un error, un episodio aislado. Sin embargo, la realidad ha superado a la ficción y las mentiras que el Presidente intentó instalar son más que evidentes y no puede desligarse”, apuntó Ferraro.

“Estas pruebas confirman la responsabilidad política y la participación del Presidente y es por eso que van a tener que responder ante la Justicia y el Congreso”, sentenció.

Además, adelantó que denunciarán al fiscal Eduardo Taiano por “entorpecer las facultades constitucionales del Congreso y que se aparte de la causa por posible encubrimiento de los hechos”.

“Que Javier Milei y Karina Milei den las explicaciones que tienen que dar”, finalizaron los legisladores.