Para Mahiques, “es imprudente hablar con liviandad de que el Presidente es culpable”

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, se refirió a la responsabilidad del presidente Javier Milei en la causa $Libra y sugirió evitar acusaciones con “liviandad”.

La investigación de la criptoestafa recobró centralidad en la agenda luego que las pericias judiciales revelaron un supuesto giro de 5 millones de dólares, con implicancias directas en el presidente Milei y su entorno.

Consultado al respecto, Mahiques consideró “imprudente hablar con liviandad de que el Presidente es culpable de un delito”.

🏛️ Causa $Libra: “Javier Milei es protagonista de una estafa y un hecho de corrupción millonario”



🪙 Así lo concluyó la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, liderada por @MaxiFerraro.



📳 Es tras las últimas revelaciones en la investigación, que dan cuenta de los… pic.twitter.com/Vmg6A93WQ3 — ANDigital (@ANDigitalOK) March 16, 2026

“No puedo dejar pasar y no decir lo que pienso, el que tiene facultades para imputar a alguien es el fiscal. El proceso de condena es muy complejo”, puntualizó.

En declaraciones a A24, indicó que “hablar con tanta liviandad de que una persona es culpable de un delito sin haber siquiera haber estado imputado, y más cuando se trata del presidente la Nación, me parece imprudente por lo menos”.

“El único poder facultado para responsabilizar a alguien es el Poder Judicial”, remarcó el funcionario, después de que la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados confirmara la participación directa de Milei en la concreción de la criptoestafa.