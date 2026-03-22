domingo 22 de marzo de 2026 - Edición Nº4383

Política | 17 mar 2026

Comodoro Py

Parrilli: “Como no hay pan, hay circo”

De este modo, el titular del Instituto Patria cuestionó las actuaciones de la causa Cuadernos. “Todo es una puesta en escena, intentan tapar el sol con las manos pero tarde o temprano la realidad se impone”, bramó.

Oscar Parrilli.
TAGS: CRISTINA FERNANDEZ DE KIRCHNER, OSCAR PARRILLI, CAUSA CUADERNOS

El senador nacional con mandato cumplido por el PJ, Oscar Parrilli, rechazó la indagatoria a la que es sometida este martes la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la causa Cuadernos.

“Como este gobierno no logra mejorar ningún aspecto de la vida de los argentinos, necesitan circo”, planteó el titular del Instituto Patria en declaraciones a la AM 530 desde los Tribunales de Comodoro Py.

En este sentido, expuso que “hay familias endeudadas, comercios y fábricas que cierran. La inflación que no para de subir. Todo esto es una puesta en escena, intentan tapar el sol con las manos pero tarde o temprano la realidad se impone”.

La causa se la dieron a Stornelli y Bonadio, sin sorteo. En los cuadernos hay anotaciones, desaparecieron y aparecieron. Los arrepentidos fueron presionados o torturados. Les decían: si culpás a Cristina salís en libertad o si no te vas preso”, describió el dirigente neuquino.

Asimismo, recordó que “el ministro (de Justicia, Juan Bautista) Mahiques es uno de los jueces que viajaba a Lago Escondido. Cuando se conoció el escándalo explicaba cómo hacer facturas truchas”.

Tras insistir con “la decisión del partido judicial de tapar el sol con las manos”, Parrilli expuso que “no solo tiene que ver que con las fábricas que se cierran y la baja de los salarios, sino también con una inflación arriba del 30 %”.

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