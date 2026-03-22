Parrilli: “Como no hay pan, hay circo”

El senador nacional con mandato cumplido por el PJ, Oscar Parrilli, rechazó la indagatoria a la que es sometida este martes la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la causa Cuadernos.

“Como este gobierno no logra mejorar ningún aspecto de la vida de los argentinos, necesitan circo”, planteó el titular del Instituto Patria en declaraciones a la AM 530 desde los Tribunales de Comodoro Py.

En este sentido, expuso que “hay familias endeudadas, comercios y fábricas que cierran. La inflación que no para de subir. Todo esto es una puesta en escena, intentan tapar el sol con las manos pero tarde o temprano la realidad se impone”.

🔴"A falta de pan, circo judicial: usan a Cristina para tapar el desastre de Milei".@OscarParrilli en #CaballeroDeDia desde Comodoro Py: denunció que la Causa Cuadernos es una farsa armada con extorsiones. "Quieren esconder las fábricas cerradas y el hambre con este show" ⚖️🏛️🔥 pic.twitter.com/sKnK40NXzX — Somos Radio AM 530 (@somosradioam530) March 17, 2026

“La causa se la dieron a Stornelli y Bonadio, sin sorteo. En los cuadernos hay anotaciones, desaparecieron y aparecieron. Los arrepentidos fueron presionados o torturados. Les decían: si culpás a Cristina salís en libertad o si no te vas preso”, describió el dirigente neuquino.

Asimismo, recordó que “el ministro (de Justicia, Juan Bautista) Mahiques es uno de los jueces que viajaba a Lago Escondido. Cuando se conoció el escándalo explicaba cómo hacer facturas truchas”.

Tras insistir con “la decisión del partido judicial de tapar el sol con las manos”, Parrilli expuso que “no solo tiene que ver que con las fábricas que se cierran y la baja de los salarios, sino también con una inflación arriba del 30 %”.