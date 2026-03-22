Grabois contra los jueces de la causa Cuadernos: “Totalmente domados”

El diputado nacional de Fuerza Patria, Juan Grabois, sentó postura en torno a la indagatoria a la que fue sometida este martes la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa Cuadernos y sostuvo que “en nuestro país, no hay nada más mafioso y coimero que el Poder Judicial”.

En nuestro país, no hay nada más mafioso y coimero que el poder judicial. Cristina lo expuso muy bien hoy. Fue patético ver a los jueces del tribunal, totalmente domados, tratando de explicar que no son una mafia. Cola de paja le dicen. Una tarea ineludible para el futuro es la… pic.twitter.com/RGuKy9ju5e — Juan Grabois (@JuanGrabois) March 17, 2026

“Cristina lo expuso muy bien hoy. Fue patético ver a los jueces del tribunal, totalmente domados, tratando de explicar que no son una mafia. Cola de paja le dicen”, disparó el dirigente social.

Así las cosas, evaluó que “una tarea ineludible para el futuro es la disolución de ese antro de corrupción llamado ‘Consejo de la Magistratura’ junto a una reforma judicial integral”.

Previamente, también a través de la red social X, se refirió a la causa $Libra y dio cuenta de “un audio en donde habla de guita para Karina, un contrato por 5 millones de dólares con Milei”.

UN AUDIO EN DONDE HABLA DE GUITA PARA KARINA, UN CONTRATO POR 5 MILLONES DE DÓLARES CON MILEI. ¿QUÉ MÁS NECESITA TAIANO PARA LLAMAR A INDAGATORIA AL PRESIDENTE? Si él tiene este material hace MESES. pic.twitter.com/98lfqyHHmN — Juan Grabois (@JuanGrabois) March 16, 2026

“¿Qué más necesita Taiano para llamar a indagatoria al Presidente? Si él tiene este material hace meses”, sentenció Grabois.