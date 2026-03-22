De la frustrada Finalissima ante España a jugar con Guatemala

La Selección argentina recibirá a Guatemala en la fecha FIFA de marzo, luego de que se confirmara la cancelación de la Finalissima ante España.

Con estadio y hora a confirmar, sí quedó definido que el partido del combinado dirigido por Lionel Scaloni se dispute el martes 31 de marzo.

Así las cosas, antes de ir a defender el título al Mundial 2026 que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México entre el 11 de junio y el 19 de julio, el equipo albiceleste se despedirá de su público ante un rival de tercer nivel.

“¡Nos vemos en Argentina! La Albiceleste jugará un partido amistoso el martes 31 de marzo ante Guatemala”, fue el anuncio de la casa madre del fútbol argentino.

#SelecciónMayor ¡Nos vemos en Argentina! 🇦🇷



La Albiceleste jugará un partido amistoso el martes 31 de marzo ante #Guatemala 🇬🇹



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Cabe mencionar que esta será la segunda fecha FIFA en la que la Argentina dispute un solo encuentro, a diferencia de la mayoría de las selecciones de primer nivel que disputan dos.

En la última ventana internacional, que fue en noviembre, Argentina venció 2-0 a Angola.

La Selección argentina comenzará su participación en el Mundial 2026 el 16 de junio cuando se enfrente a Argelia, en tanto que sus otros dos rivales de la zona J serán Austria y Jordania.