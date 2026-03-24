Gobernador aliado de Milei sugirió “baño de humildad” para CFK

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, salió al cruce de la dos veces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, al advertir que lo intenta “ensuciar con mentiras y difamaciones”.

“Hace poco, un exdiputado nacional de La Cámpora fue imputado por crear cuentas falsas para difamarme, escondido cobardemente en perfiles falsos. Hoy hace lo mismo en Comodoro Py”, bramó el mandatario norteño, en referencia a la declaración indagatoria brindada por la titular del PJ en el marco de la causa Cuadernos.

Es que CFK aludió a a Sáenz, al hacer referencia a una publicación de 2019 del periodista Horacio Verbitsky, en la cual se denunciaban presuntas maniobras de extorsión vinculadas a Marcelo D’Alessio y el fiscal Carlos Stornelli, en las que el falso abogado habría “recaudador” del ahora gobernador.

“Voy a refrescarle la memoria a usted y a Mayra Mendoza, que en esa época era diputada nacional y seguramente se olvidó o finge demencia porque le conviene. En este video, el juez (Alejo) Ramos Padilla habla sobre mí en la Cámara de Diputados de la Nación”.

En el video, el en ese entoncesc magistrado Federal de Dolores –hoy juez Federal con competencia Electoral– realizaba una exposición en la Comisión de Libertad de Expresión en 2019, donde desvincula a Sáenz de la causa.

Una vez más, la expresidenta @CFKArgentina intenta ensuciarme con mentiras y difamaciones. Hace poco, un exdiputado nacional de La Cámpora fue imputado por crear cuentas falsas para difamarme, escondido cobardemente en perfiles falsos. Hoy hace lo mismo en Comodoro Py.



Voy a… https://t.co/6YMuGBPHFu pic.twitter.com/y8ccHq0hc2 — Gustavo Sáenz (@GustavoSaenzOK) March 17, 2026

Así las cosas, el gobernador sentenció: “Un baño de humildad le vendría bien. No espero que pidan disculpas, pero sí que tenga la grandeza de dar un paso al costado del PJ. No puede ser el juguete de su hijo y sus amigos. Que la historia la juzgue”.

