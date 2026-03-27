De Angeli aseguró que “muchos de los que se fueron del PRO están volviendo”

El senador nacional con mandato cumplido por el PRO, Alfredo De Angeli, destacó la vigencia del PRO y se pronunció en pos de lograr candidatos propios en todos los niveles.

“Es un partido federal, está en todas las provincias y ahora hay que fortalecerlo, ver qué vamos a hacer, cómo seguir. El espíritu de la militancia PRO está bien arriba”, afirmó el dirigente entrerriano en la previa al congreso partidario en Parque Norte.

Así empezó el evento del PRO. pic.twitter.com/OVVD9d4QrN — PRO (@proargentina) March 19, 2026

Consultado por los dichos de la legisladora porteña Laura Alonso, en torno a la posible postulación presidencial de Mauricio Macri en 2027, expuso que “es el líder natural, fue quien dio el puntapie inicial del PRO y sabe lo que hay que hacer”.

Por otra parte, aseveró que “vamos a seguir siendo aliados estratégicos en lo que La Libertad Avanza necesite, lo hemos hecho siempre y lo que estamos en desacuerdo se lo hicimos saber. La gente votó un cambio y nosotros también queremos ese cambio”.

“Candidatos tenemos que tener en nación, provincias municipios, seguir llevando nuestras banderas. El PRO tiene que tener representación”, exclamó De Angeli.

Por último, sostuvo que “hay muchos (dirigentes) que se fueron y están volviendo; es un partido demócrata, republicano, que cree en el Estado eficiente, no un Estado corrupto. El PRO no tiene nigún dirigente procesado, ni preso, hemos demostrado coherencia y eso la gente lo valora”.