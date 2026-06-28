Irregularidades sin “fin”: Adorni ahora en la mira por desfalco en Tecnópolis

La diputada nacional del monobloque Coherencia, Marcela Pagano, presentó una denuncia penal para que se investiguen presuntas irregularidades en contrataciones públicas y la concesión de Tecnópolis que involucran al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

De acuerdo a lo precisado por Noticias Argentinas, la presentación judicial apunta a posibles delitos contra la administración pública vinculados a licitaciones de servicios de mensajería masiva y al proceso de concesión del predio de Tecnópolis, bajo la órbita estatal entre 2025 y 2026.

Según surge del escrito, una licitación impulsada desde la Secretaría de Comunicación y Medios habría adjudicado a la empresa ATX S.A. un contrato por más de $ 3.650 millones para el envío de SMS, correos electrónicos y llamadas automatizadas.

En ese proceso, se advierten posibles vínculos societarios entre las firmas participantes como ATX S.A., Area Tech S.A. y Movilgate S.R.L., lo que podría afectar los principios de competencia y transparencia en la contratación pública.

La denuncia también señala variaciones de precios en licitaciones similares y la reiterada participación de empresas relacionadas, lo que, de confirmarse, podría configurar una “simulación de competencia” en perjuicio del Estado.

Por otra parte, el escrito pone el foco en un presunto conflicto de interés en la concesión del predio de Tecnópolis, un proceso estimado en más de $ 183.300 millones y gestionado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), dependiente de la Jefatura de Gabinete.

En ese marco, se menciona la relación entre la consultora +Be, propiedad de Bettina Julieta Angeletti —esposa de Adorni—, y empresas como Grupo Foggia, vinculada a una de las firmas preseleccionadas para la concesión junto a DirecTV Argentina.

Asimismo, se detallan conexiones comerciales con otras compañías que mantienen contratos con el Estado, lo que, según la presentación, podría configurar un entramado de relaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

Los hechos podrían encuadrarse en delitos como fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles, abuso de autoridad, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito.

🏡 Manuel Adorni se “olvidó” de declarar casa de lujo en barrio privado



📸 Así lo reveló la diputada Marcela Pagano, al ampliar su denuncia por el presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete.



💬 “No es un error administrativo, es contador público”, deslizó.… pic.twitter.com/ULNh0dwTKx — ANDigital (@ANDigitalOK) March 19, 2026

Finalmente, la denunciante solicitó la apertura de una investigación penal y la producción de medidas de prueba para determinar responsabilidades de los funcionarios y empresarios involucrados.

A posteriori, a puntó a la “estafa electoral” libertaria, al enumerar a través de sus redes sociales: la causa $LIBRA; las coimas de medicamentos en la ANDIS; las empresas de limpieza de Menem y los narcodiputados Espert y Villaverde (y el financiamiento para la campaña del narco Fred Machado)”.

También dio cuenta de “las valijas de Arrieta; el vaciamiento de IOSFA; los retornos de los sueldos del PAMI y la ANSeS; los vuelos privados de Adorni y su casa de country no declarada y los contratos de la esposa de Adorni con empresas vinculadas al Estado; la amiga de Adorni que cobraba casi $ 5.000.000 en TV Pública sin ir a trabajar pese a ser esposa de un millonario”.

Movida destituyente, chismes de peluquería o IA?:

-la causa $LIBRA

-las coimas de medicamentos en la ANDIS

-las empresas de limpieza de Menem

-los narcodiputados Espert y Villaverde (y el financiamiento para la campaña del narco Frad Machado)

-las valijas de Arrieta

-el… — Marcela Pagano (@Marcelampagano) March 20, 2026

“¿El que denuncia es traidor? ¿O el traidor es el ladrón y quien lo encubre?”, sentenció la exparlamentaria de La Libertad Avanza.