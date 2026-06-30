Cambio de planes: Finalmente, la Selección jugará un amistoso contra Mauritania

Este viernes se confirmó que la Selección Argentina de fútbol enfrentará a Mauritania el viernes 27 de marzo en La Bombonera.

El amistoso se disputará en el marco de la fecha FIFA y servirá como preparación para el Mundial 2026 que se disputará a partir de junio en Estados Unidos, México y Canadá.

Actualmente, la selección de fútbol de Mauritania ocupa el puesto 115° del ranking de la FIFA. Ha tenido notorio crecimiento en África, clasificando a tres Copas de África consecutivas.

#FechaFIFA La Selección Argentina jugará un amistoso ante Mauritania el próximo viernes 27 de marzo, desde las 20.15, en La Bombonera.



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Cancelada La Finalissima contra España, el rival iba a ser Guatemala. Sin embargo, la alternativa se frustró por una normativa de la entidad madre del fútbol mundial.

La FIFA prohíbe a una selección disputar partidos en dos continentes distintos durante la misma fecha -Guatemala tenía un compromiso en Europa contra Argelia-.

#SelecciónMayor Los futbolistas Franco Mastantuono y Joaquín Panichelli se suman a los convocados de Lionel Scaloni para esta doble fecha. pic.twitter.com/lx9kdHhQO7 — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) March 20, 2026

Respecto al plantel argentino, este viernes fueron convocados los futbolistas Francos Mastantuono (Real Madrid) y Joaquín Panicelli (Racing de Estrasburgo).

Cabe recordar que Argentina iniciará la defensa del título el 16 de junio cuando enfrente a Argelia en el debut mundialista. Luego, jugará contra Austria y Jordania por el Grupo J.