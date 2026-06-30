Deportes | 20 mar 2026
Rumbo al Mundial
Cambio de planes: Finalmente, la Selección jugará un amistoso contra Mauritania
Caído el partido con Guatemala, Argentina enfrentará al conjunto africano el viernes 27 en La Bombonera.
Este viernes se confirmó que la Selección Argentina de fútbol enfrentará a Mauritania el viernes 27 de marzo en La Bombonera.
El amistoso se disputará en el marco de la fecha FIFA y servirá como preparación para el Mundial 2026 que se disputará a partir de junio en Estados Unidos, México y Canadá.
Actualmente, la selección de fútbol de Mauritania ocupa el puesto 115° del ranking de la FIFA. Ha tenido notorio crecimiento en África, clasificando a tres Copas de África consecutivas.
#FechaFIFA La Selección Argentina jugará un amistoso ante Mauritania el próximo viernes 27 de marzo, desde las 20.15, en La Bombonera.— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) March 20, 2026
📝https://t.co/B9lfoMdo0e pic.twitter.com/0I6iG6Wth7
Cancelada La Finalissima contra España, el rival iba a ser Guatemala. Sin embargo, la alternativa se frustró por una normativa de la entidad madre del fútbol mundial.
La FIFA prohíbe a una selección disputar partidos en dos continentes distintos durante la misma fecha -Guatemala tenía un compromiso en Europa contra Argelia-.
#SelecciónMayor Los futbolistas Franco Mastantuono y Joaquín Panichelli se suman a los convocados de Lionel Scaloni para esta doble fecha. pic.twitter.com/lx9kdHhQO7— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) March 20, 2026
Respecto al plantel argentino, este viernes fueron convocados los futbolistas Francos Mastantuono (Real Madrid) y Joaquín Panicelli (Racing de Estrasburgo).
Cabe recordar que Argentina iniciará la defensa del título el 16 de junio cuando enfrente a Argelia en el debut mundialista. Luego, jugará contra Austria y Jordania por el Grupo J.