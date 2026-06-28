Espectáculos | 21 mar 2026
Conmoción
Ciro despidió a Dani Buira: “Que suenen los tambores desde arriba”
“Te fuiste tempranito. Faltaba por vivir y hacer”, dijo el líder de Los Piojos. Lo ensalzó como “Un artista, un percusionista con batería”.
El histórico líder de Los Piojos, Andrés Ciro Martínez, despidió con hondo pesar al miembro fundador de la banda, Daniel Buira, fallecido este sábado a los 54 años.
“Adiós Dani. Qué dolor despertar con esta noticia. Te fuiste tempranito. Faltaba por vivir y hacer”, expresó el carismático cantante a través de un posteo en redes sociales, acompañado con una reciente imagen de ambos.
“Pero diste mucho. Se me superponen las imágenes. Te veré siempre detrás de los parches. Con tu risa jocosa. Tus frases repetidas. Tocando lo que se te canta. Un percusionista con batería”, acotó.
A la hora de ponderar las cualidades artísticas de ‘Dani’, recalcó: “Un creativo. Un artista. Nos dimos el gusto de volver a tocar juntos. De volver a ser Los Piojos en vivo sobre un escenario. Esperaste en silencio 25 años. Y lo disfrutaste profundamente”.
“Te abrazo acá bajo la lluvia, desde la orilla uruguaya, que tanto nos inspiró. Envío un conmovido pésame a su familia, de parte mía y toda la gente de Los Persas. Te vamos a extrañar”, anexó.
Y remató: “Que suenen los tambores desde arriba ¡Dibuje Maestro!”.