Memoria, Verdad, Justicia: De Pedro volvió a condenar al “negacionismo”

El senador nacional de Unión por la Patria, Eduardo ‘Wado’ de Pedro, destacó el proyecto de resolución que buscó ratificar el compromiso de la Cámara alta con la Memoria, la Verdad y la Justicia, en un clima atravesado por tensiones políticas y discusiones de fondo sobre el pasado reciente.

En el Senado, a 50 años, le dijimos Nunca Más a los golpes en la Argentina.



Gracias Abuelas, Madres y organismos de Derechos Humanos. Gracias Néstor y Cristina. pic.twitter.com/1QGr3cAqQu — Wado de Pedro 🇦🇷 (@wadodecorrido) March 19, 2026

“Estuvimos trabajando con un grupo de senadores, incluso con algunos de la UCR, en un proyecto de declaración para repudiar el golpe, reivindicar las banderas de Memoria, Verdad y Justicia, pedir por la continuidad de los juicios y sostener el consenso del Nunca Más”, enfatizó el legislador.

Acto seguido, indicó que “hubo discusión en los fundamentos y los libertarios querían cambiar la parte de Memoria, Verdad y Justicia. Decían que no era una bandera que compartían. También querían reemplazar ‘cívico-militar’ por ‘militar’”.

Aprobamos el proyecto de declaración a 50 años del golpe cívico militar, con el apoyo mayoritario de 49 senadores.



Reafirmando el valor del consenso democrático construido por la sociedad argentina, expresado en el Nunca Más al terrorismo de Estado, en la continuidad de los… pic.twitter.com/zn90EAe1c0 — Wado de Pedro 🇦🇷 (@wadodecorrido) March 18, 2026

De Pedro describió ese momento como “una discusión bastante tensa”, aunque finalmente lograron avanzar. “Conseguimos los dos tercios para tratarlo sobre tablas, pero no alcanzamos los acuerdos necesarios con el radicalismo, por eso pasó como último tema de la sesión”, detalló.

“Todos entendimos que la parte resolutiva estaba bien, que no había que sacarle nada. Se votó por unanimidad porque el bloque libertario se abstuvo. Fueron 50 senadores para los 50 años”, celebró el exmnistro del Interior en declaraciones a la AM 750.

Por otra parte, al poner en perspectiva el recorrido democrático argentino, fue categórico: “Estamos orgullosos de lo que hicimos como sociedad en estos 42 años, especialmente de los juicios. Eso tuvo que ver con el coraje primero de Raúl Alfonsín y luego de Néstor Kirchner y Cristina”.

“Las fuerzas de represión todavía tienen un poder residual fuerte, pero hoy somos una sociedad que condena mucho más el terrorismo de Estado y está más a favor del Nunca Más que del negacionismo”, sopesó De Pedro.

Finalmente, aludió a la declaración de Cristina Kirchner en la causa Cuadernos: “Todos la vimos con una fortaleza, una claridad y una capacidad de decir lo que pasa en la Argentina, formidables. Su voz tiene una potencia distinta a la de la suma del resto. Dice verdades que nadie dice”.

El amor no se proscribe.

El pueblo con Cristina en San José 1111.#CristinaLibre ♥️🇦🇷 pic.twitter.com/RezQCqKulu — Wado de Pedro 🇦🇷 (@wadodecorrido) March 17, 2026

“Cristina presa es una muy mala señal para la democracia”, sentenció Eduardo de Pedro.