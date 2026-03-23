Lospennato anota al PRO para 2027: “Nos tenemos fe”

La legisladora porteña del PRO, Silvia Lospennato, aseguró que la fuerza amarilla “siempre estuvo en el mismo lugar” y aclaró que nunca se los va a encontrar “siendo una oposición desestabilizadora”.

En torno a la marcha del Gobierno nacional, expuso que pese a las “diferencias” que pueda haber, “está en el rumbo correcto”.

“Creo que estamos en el mismo lugar en el que estuvimos siempre, tratando siempre de ser conherentes con lo que decimos y lo que hacemos”, insistió la parlamentaria de la Ciudad en declaraciones a TN.

“Además, Mauricio siempre dijo que nosotros no vamos a votar en contra de lo que creemos porque lo impulse este Gobierno. No nos van encontrar siendo una oposición desestabilizadora, algo que nosotros le criticamos al kirchnerismo”, reforzó.

Luego indicó que “lo que tiene que entender” LLA es que cuando el PRO critica “lo hace para ayudar”, tal como lo expresó Macri en el encuentro de la semana pasada en Parque Norte y que “lo que más le sirve al kirchnerimo” es que “hagan silencio”.

“El PRO tiene que estar construyendo el futuro que viene”, agregó Lospennato y luego dio cuenta que “Macri dijo que hay un momento donde, para construir una casa primero hay que destruir las paredes y, por eso, es necesario dar el próximo paso que es el de la construcción”.

“Nos tenemos fe porque en cada lugar donde gobierna el PRO la gente vive mejor. Hoy tienen esperanza, pero necesita ver resultados. Este es el año de trabajar y el año que viene veremos quiénes son los candidatos del PRO para las próximas presidenciales en 2027”, concluyó.