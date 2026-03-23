Créditos hipotecarios del Ciudad: “la cuota está por debajo de un alquiler promedio”

El director del Banco Ciudad, Gastón Rossi, destacó el alcance de la nueva línea de créditos hipotecarios destinada a facilitar el acceso a la primera vivienda y aseguró que se trata de una alternativa competitiva frente al mercado de alquileres.

“Es una línea específica que apunta a financiar la compra de la primera vivienda”, introdujo y detalló que el crédito está denominado en UVA, con un plazo máximo de 20 años y una tasa del 7,5 % sobre esa unidad de ajuste.

Además, financia hasta el 75 % del valor del inmueble, con un tope de $ 100 millones. “El valor máximo de vivienda que se podría financiar sería de aproximadamente 133 millones de pesos”, puntualizó en declaraciones a Radio 10.

Asimismo, uno de los puntos que destacó como más atractivos es la relación entre cuota y alquiler: “Si uno toma el monto máximo, la cuota inicial es de aproximadamente 800 mil pesos, por debajo de lo que sería un alquiler promedio en la Ciudad de Buenos Aires”.

En ese sentido, remarcó que el valor medio de los alquileres ronda cifras superiores, lo que convierte al crédito en una “opción viable para quienes ya destinan gran parte de sus ingresos a vivienda”.

Sin embargo, el acceso no es universal. Para calificar, se requiere contar con ingresos familiares cercanos a los $ 10 millones mensuales, considerando que la relación cuota-ingreso no puede superar el 25 %. “Los ingresos son del grupo familiar, se pueden sumar, lo cual facilita el acceso”, sopesó el funcioanrio.

Consultado sobre los riesgos asociados a la indexación y la evolución de los salarios, el directivo indicó que existen mecanismos de protección: “Si el salario real cae un 10 % desde el momento de obtención del préstamo, se refinancian esas cuotas al final del crédito”, precisó. Este esquema busca amortiguar el impacto de eventuales deterioros en el poder adquisitivo.

En cuanto al desempeño histórico de este tipo de financiamiento, manifestó que “la irregularidad nunca superó el 1,5 %, incluso en contextos macroeconómicos complejos” y actualmente ese nivel se ubica más cerca del 1 por ciento.

“Las líneas para familias están en torno al 8 % u 8,5 % en el sistema bancario, mientras que en el no bancario llegan al 24 % o 25% ”, explicó, subrayando que los hipotecarios constituyen “un mundo muy distinto”.

Finalmente, indicó que quienes estén interesados pueden “concurrir a la sucursal o ingresar a la página del banco, según lo que les resulte más cómodo”.

