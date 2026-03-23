Fondos, recaudación y crisis: el encuentro que Kicillof prepara con los intendentes

El gobernador bonaerense Axel Kicillof convocó a los 135 intendentes a una reunión el jueves 26 de marzo en La Plata para analizar la compleja situación económica y financiera.

La cita será en el Salón Dorado de la Gobernación provincial y, a diferencia de cumbres anteriores donde los jefes comunales eran citados por pertenencia partidaria, el propósito radica en un encuentro amplio sin banderías políticas.

Desde el entorno de Kicillof dejaron trascender que el propósito de la jornada será trazar un diagnóstico común sobre el impacto de las políticas nacionales en los municipios.

⚖️ La Provincia fue a la Corte por los fondos adeudados de Nación: “Más de $ 2,2 billones”



💰 La administración bonaerense presentó una demanda a raíz de recursos retenidos por la ANSeS.



💬 “Es uno de los siete reclamos, las deudas que el Gobierno nacional mantiene con los… pic.twitter.com/kP1v16NNWW — ANDigital (@ANDigitalOK) March 17, 2026

Uno de los ejes centrales del encuentro será el análisis de las consecuencias de las medidas impulsadas por la administración de Javier Milei en la actividad productiva y la recaudación y el funcionamiento.

Asimismo, consolidar una posición conjunta frente a la Nación, y evaluar posibles líneas de acción ante el contexto económico adverso.

En las últimas apariciones públicas, Kicillof ha cuestionado duramente a Milei por la quita de fondos correspondientes a la provincia de Buenos Aires.

Según el cálculo realizado por el Ministerio de Economía bonaerense, las deudas que el Gobierno nacional mantiene con los bonaerenses entre transferencias no automáticas y obras inconclusas totalizan los $ 15,6 billones.

Ante la caída de la recaudación, la Provincia denunció ser “gravemente perjudicada” por el régimen de coparticipación federal de impuestos, a través del cual a pesar de aportar el 38 %, recibe sólo el 7 % del total de lo recaudado, mientras Nación concentra el 70 %.