Torres objetó la “ansiedad de hablar de nombres” para 2027

Tras el encuentro nacional del PRO, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, evitó sentar postura en cuanto a la danza de posibles postulaciones para el año venidero.

“Yo creo que hay una ansiedad de todos los sectores de empezar a hablar de nombres de cara al 2027 en un momento donde la gente tiene puesta la cabeza en otra cosa”, enfatizó.

En este sentido, explicó en declaraciones a Delta 90.3 que “hay momentos en los cuales hay que abrir la ventana y escuchar más a la gente y salir del microclima”.

Así las cosas, las de las candidaturas prematuras “son conversaciones que le importan solamente a un círculo muy pequeño que especula con lo electoral”.

Por otra parte, recordó que “un tercio de los ingresos de provincias como Chubut es directamente regalías petroleras. Logramos desendeudarnos en más de 360 millones de dólares e hicimos algo innovador, que es un convenio de compensación de deuda”.

“Lo que acordamos con el Gobierno nacional es que vamos a hacernos cargo desde la provincia de las obras viales nacionales que el Gobierno decidió frenar y con eso compensamos la deuda”, explicó.

En tanto, aclaró que “a nosotros puntualmente no nos impacta la Ley de Glaciares, no nos cambia, hay otras provincias que tienen otro dilema”.

“Yo estoy a favor de la desfederalización, de la discusión, de hecho los recursos son provinciales. Es necesario que sean las provincias las que tengan decisión sobre sus recursos más allá de cualquier marco regulatorio”, contrastó Torres.

