Tapia recibió a Messi en Ezeiza: “Los mejores mates”

A primera hora de la mañana de este martes, el capital de la Selección nacional, Lionel Messi, arribó al país en un vuelo proveniente de Miami y se trasladó de inmediato al predio de la AFA para sumarse a los trabajos del equipo comandado por Lionel Scaloni.

En este marco, el presidente de la AFA, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, difundió fotos en las que se lo ve junto al capitán de la selección argentina.

¡Bienvenido, capitán! Llegó el mejor del mundo (y con los mejores mates).



TODOS JUNTOS 🇦🇷 pic.twitter.com/vidlUs8RpV — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) March 24, 2026

“¡Bienvenido, capitán! Llegó el mejor del mundo (y con los mejores mates). Todos juntos”, exclamó el titular afista.

Vale consignar que tras la cancelación de la Finalissima ante España y la imposibilidad reglamentaria de enfrentarse a Guatemala, como se planificó como primera opción, la AFA organizó una doble fecha con dos selecciones africanas: Mauritania y Zambia, ambos partidos a disputarse en La Bombonera.