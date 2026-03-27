Destacada cineasta lamentó el “apagón cultural” imperante

La cineasta y escritora Albertina Carri, hija de los detenidos desaparecidos Ana María Caruso y Roberto Carri, exteriorizó su “orgullo” por la manifestación popular al cumplirse medio siglo del último golpe cívico-militar.

“Estamos frente a un gobierno negacionista. Hace años no hubiéramos pensado en que íbamos a tener este tipo de discusiones”, introdujo en declaraciones a Radio Provincia la directora de Los rubios, Géminis y Las hijas del fuego.

Acto seguido, recalcó: “Me siento súper orgullosa del pueblo argentino, con lo que pasó en la plaza con millones de personas yendo a conmemorar el Día de la Memoria”.

Al aludir al sombrío momento de la producción artística en Argentina, reconoció que “hay que usar muchísimo la imaginación porque estamos frente a un apagón cultural”.

“Quitaron apoyos de todo tipo en la industria del cine, pero también en la industria editorial. Y hay que usar la imaginación a modo de resistencia también”, puntualizó Carri.

Finalmente, impugnó el video presentado por el Gobierno en el Día de la Memoria: “No lo llamaría documental, es una experiencia audiovisual negacionista”.

“Lo que vimos en la plaza fue una gran alegría en medio de este desierto de violencia que estamos viviendo”, sentenció la cineasta.

