Los salarios perdieron contra la inflación en el comienzo del año

El INDEC informó este miércoles que el índice de salarios se incrementó 2,5 % en enero respecto a diciembre y 37,7 % interanual.

El relevamiento del organismo estadístico arrojó que el crecimiento mensual se debe a subas de 2,1 % en el sector privado registrado, 1,8 % en el sector público y 4,4 % en el sector privado no registrado

En términos interanuales, el índice de salarios mostró una suba de 37,7 %, como consecuencia de los incrementos de 28,5 % en el sector privado registrado, 30 % en el sector público y 80,6 % en el sector privado no registrado.

De todos modos, los ingresos cayeron contra la inflación en el primer mes del año, ya que la suba generalizada precios durante el período fue del 2,9 %.

📈 Se disparó el precio de los alimentos y la inflación rozó el 3 % en enero



🛒 Tras la decisión del Gobierno de no actualizar la metodología de medición, el primer dato del año arrojó una suba en comparación al mes previo.



🥩🥬 Alimentos y bebidas (4,7 %) fue el rubro que más… pic.twitter.com/8mT1xiRjIU — ANDigital (@ANDigitalOK) February 10, 2026

El informe del INDEC mide la evolución de los ingresos, a través de la variación porcentual de los sueldos en comparación con el mes anterior y de forma interanual.

Resulta un indicador clave para evaluar el poder adquisitivo de los hogares y la evolución de los costos laborales, así como también calcular coeficientes de variación salarial en el ámbito financiero.