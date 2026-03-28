Detuvieron al dueño del depósito de garrafas tras la explosión en Merlo

Este miércoles, en horas de la tarde, detuvieron a una persona por el incendio y explosión en el depósito de garrafas en Merlo.

Se trata de Óscar Adrián Benítez, un hombre de 48 años, identificado como el presunto dueño o responsable del lugar, quien fue aprehendido en el mismo predio, en la zona de Mariano Acosta.

Las primeras líneas de investigación arrojaron que el depósito de garrafas funcionaba sin habilitación.

El fuego habría comenzado cuando se manipulaba una pava eléctrica cerca de una garrafa, lo que provocó la explosión inicial.

A partir de allí, el incendio derivó en múltiples explosiones, con al menos cuatro y daños en viviendas linderas.

Tres trabajadores sufrieron quemaduras graves, mientras que un joven de 18 años resultó con traumatismo craneoencefálico ante el impacto de una garrafa.

La causa está en manos de la UFI N°2 de Morón y fue caratulada como “incendio”, mientras se investigan responsabilidades y condiciones del lugar a partir de los peritajes.