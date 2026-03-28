Con fuertes cruces y polémica por los inscriptos habilitados para hablar, comenzó este miércoles la audiencia pública en la Cámara de Diputados para debatir nuevas modificaciones en la Ley de Glaciares.

La normativa que regula la protección de los glaciares y del ambiente periglacial, fue modificada a fines de febrero, pese al rechazo de ambientalistas.

El objetivo de La Libertad Avanza y aliados es foemntar actividades extractivas en zonas periglaciares, trasladando el control de los inventarios a las provincias y priorizando la relevancia hídrica” sobre la protección total, buscando fomentar inversiones.

De cara al tratamiento en la Cámara baja, se habilitó una instancia de reunión informativa que comprenderá dos jornadas y se extenderá hasta este jueves.

La primera controversia del día giró en torno a los expositores habilitados para hacer uso de la palabra. Ante un total de 102 mil personas, apenas 200 personas quedaron habilitadas para hacer uso de la palabra. El resto de los inscriptos debió enviar su opinión en video.

🏛️ Audiencia pública caliente en Diputados por la Ley de Glaciares



😡 Ambientalistas rechazan los cambios del Senado por favorecer al sector minero. Bronca en expositores: solo pueden hablar 200 de 102 mil inscriptos.



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La audiencia empezó con una fuerte disputa entre sectores mineros y ambientalistas, quienes denuncian que las recientes modificaciones podrían reducir áreas protegidas.

En ese marco, el diputado de La Libertad Avanza, Nicolás Mayoraz, señaló: “La modalidad de participación tiene que ver con el Acuerdo de Escazú, que exige que en las cuestiones ambientales se le dé participación a la ciudadanía y nosotros no establecimos una restricción en la participación”.

A su turno, la exlegisladora Marta y autora de la norma, Marta Maffei, pronunció un encendido discurso: “Esta ley tiene una fachada de federalismo, pero lo que logra es discrecionalidad para que cada provincia haga lo que quiera con nuestra agua y nuestros glaciares”.

En igual tenor, la ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar, aclaró que “no van a poder nunca ir contra el pueblo organizado, que no va a perdonarles esta entrega de soberanía y de la patria”.

“Nos llevó muchos años proteger los glaciares, pero este bien común se puede destruir, en el presente y para el futuro, con la votación que van a realizar en breve”, aseveró, por su parte, la referente económica de la Coalición Cívica, Fernanda Reyes.