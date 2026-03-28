Cooperación bilateral: Kicillof se reunió con el embajador de Italia

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recibió este miércoles al embajador de Italia, Fabrizio Nicoletti, para impulsar la cooperación bilateral y potenciar las oportunidades conjuntas.

Fue en el Salón de Acuerdos de la Gobernación, junto al ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y el subsecretario de Relaciones Internacionales e Interjurisdiccionales, Juan Manuel Padín.

Durante el encuentro, las autoridades intercambiaron miradas sobre el escenario global, la situación en Europa y la coyuntura argentina, en tanto que coincidieron en la necesidad de continuar fortaleciendo los vínculos para promover el desarrollo.

La agenda del mandatario continuará este jueves cuando reciba a intendentes, en el marco de una cumbre que se desarrollará en el Salón Dorado.

El objetivo de Kicillof es analizar junto a los jefes comunales el impacto de la crisis financiera y la caída en la recaudación.

Las deudas que el Gobierno nacional mantiene con los bonaerenses entre transferencias no automáticas y obras inconclusas totalizan los $ 15,6 billones.

Ante la caída de la recaudación, la Provincia denunció ser “gravemente perjudicada” por el régimen de coparticipación federal de impuestos, a través del cual a pesar de aportar el 38 %, recibe sólo el 7 % del total de lo recaudado, mientras Nación concentra el 70 %.