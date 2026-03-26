Tras un revés judicial, Tapia se mostró con los futbolistas de la Selección

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, estuvo este miércoles en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza para seguir de cerca el entrenamiento de la Selección, en la antesala de los amistosos frente a Mauritania y Zambia, a disputarse el viernes y martes, respectivamente, en la cancha de Boca Juniors.

#SelecciónMayor Segundo día de entrenamientos de cara a los amistosos de la Fecha FIFA.



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La visita se produjo pocas horas después de que la Justicia le rechazara un pedido para salir del país por 60 días, en el marco del avance de la causa contra la casa madre del fútbol nacional por retención indebida de aportes.

Tapia se sentó a un costado del campo mientras el equipo de Lionel Scaloni realizaba trabajos físicos y tácticos. Antes de la práctica se mostró sonriente junto a Rodrigo De Paul en una imagen que subió a sus redes sociales en Instagram y le dedicó al mediocampista el mensaje “Motorcito”.

“Muy contento por el reencuentro con toda la banda. Modo Selección activado. A la espera del primer amistoso de la Fecha FIFA”, escribió ‘Chiqui’ en X.

En la jornada anterior Tapia también había sido fotografiado junto a Lionel Messi compartiendo mates, en la llegada del rosarino al país procedente de Miami para sumarse a la concentración albiceleste.

Muy contento por el reencuentro con toda la banda 🫂



Modo Selección activado. A la espera del primer amistoso de la Fecha FIFA. pic.twitter.com/qNj8fogMUm — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) March 26, 2026

Vale mencionar que el juez Diego Amarante rechazó la solicitud de los abogados de Tapia para salir del país por 60 días, al no detallarse los destinos.

En su decisión el magistrado sostuvo que “el análisis de las constancias acompañadas para sustentar el pedido permite concluir que las mismas no logran acreditar la necesidad ni la urgencia del mecanismo excepcional pretendido”.

