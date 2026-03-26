jueves 26 de marzo de 2026 - Edición Nº4387

Policiales y Judiciales | 26 mar 2026

Nuevas revelaciones

Declaró el piloto del vuelo a Punta del Este y desmintió a Adorni

Agustín Issin dijo ante la Justicia que actuó como intermediario y que el viaje fue pagado por el periodista de la TV Pública, Marcelo Grandio.

Surgieron nuevas inconsistencias tras el viaje de Adorni a Punta del Este.
TAGS: MANUEL ADORNI, PUNTA DEL ESTE, MARCELO GRANDIO, AGUSTíN ISSIN

En el marco de la investigación por supuestas dádivas, este jueves prestó declaración Agustín Issin, el piloto y broker aeronáutico vinculado al vuelo privado en el que viajó a Punta del Este el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a Punta del Este.

Issin se presentó de manera voluntaria en Comodoro Py ante el juez federal Ariel Lijo, y confirmó que el viaje fue pagado -con fecha de factura posterior- por el periodista de la TV Pública y amigo de Adorni, Marcelo Grandio.

Dijo que intermedió en la contratación del vuelo y fue Grandio quien facturó el servicio. Además, indicó que tanto el tramo de ida como el de vuelta habrían sido abonados por el periodista.

El testimonio del piloto contradice la versión de Adorni, quien sostuvo que se había hecho cargo de los costos del vuelo. “Estoy cansado de decir que el viaje lo pagué”, había asegurado el funcionario durante la controversial conferencia de prensa que brindó esta semana en Casa Rosada.

“Es un tema que no tengo que explicar yo, porque ya dije cómo habían sido los hechos. Yo pagué mi proporcional. Para mí se terminó la discusión”, acotó.

Cabe remarcar que la Justicia investiga si hubo dádivas o un posible beneficio indebido. Tras la polémica inclusión de su esposa en un viaje de la comitiva oficial a Estados Unidos, el caso se disparó luego de que se difundiera un video de Adorni subiendo a un avión privado con su familia rumbo a Punta del Este.

Con un costo aproximado de USD 4.830, el vuelo de ida fue operado por la empresa Alpha Centauri, y facturado a Imhouse, la productora de Marcelo Grandio.

El vuelo de vuelta fue gestionado por el piloto y broker Agustín Issin, como parte de un paquete de 10 viajes por USD 42.250.

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