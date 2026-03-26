Declaró el piloto del vuelo a Punta del Este y desmintió a Adorni

En el marco de la investigación por supuestas dádivas, este jueves prestó declaración Agustín Issin, el piloto y broker aeronáutico vinculado al vuelo privado en el que viajó a Punta del Este el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a Punta del Este.

Issin se presentó de manera voluntaria en Comodoro Py ante el juez federal Ariel Lijo, y confirmó que el viaje fue pagado -con fecha de factura posterior- por el periodista de la TV Pública y amigo de Adorni, Marcelo Grandio.

Dijo que intermedió en la contratación del vuelo y fue Grandio quien facturó el servicio. Además, indicó que tanto el tramo de ida como el de vuelta habrían sido abonados por el periodista.

✈️ Revelan que una productora ligada a la TV Pública pagó el viaje de Manuel Adorni a Punta del Este



🤦🏻‍♂️ Se trata de la empresa Imhouse S.A, vinculada al periodista y amigo del jefe de Gabinete, Marcelo Grandío.



📌https://t.co/Qnw5v5kWMS#Irregularidades #Adorni #viajes… pic.twitter.com/BW2jZDfnpK — ANDigital (@ANDigitalOK) March 19, 2026

El testimonio del piloto contradice la versión de Adorni, quien sostuvo que se había hecho cargo de los costos del vuelo. “Estoy cansado de decir que el viaje lo pagué”, había asegurado el funcionario durante la controversial conferencia de prensa que brindó esta semana en Casa Rosada.

“Es un tema que no tengo que explicar yo, porque ya dije cómo habían sido los hechos. Yo pagué mi proporcional. Para mí se terminó la discusión”, acotó.

🏡 Manuel Adorni se “olvidó” de declarar casa de lujo en barrio privado



📸 Así lo reveló la diputada Marcela Pagano, al ampliar su denuncia por el presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete.



💬 “No es un error administrativo, es contador público”, deslizó.… pic.twitter.com/ULNh0dwTKx — ANDigital (@ANDigitalOK) March 19, 2026

Cabe remarcar que la Justicia investiga si hubo dádivas o un posible beneficio indebido. Tras la polémica inclusión de su esposa en un viaje de la comitiva oficial a Estados Unidos, el caso se disparó luego de que se difundiera un video de Adorni subiendo a un avión privado con su familia rumbo a Punta del Este.

Con un costo aproximado de USD 4.830, el vuelo de ida fue operado por la empresa Alpha Centauri, y facturado a Imhouse, la productora de Marcelo Grandio.

El vuelo de vuelta fue gestionado por el piloto y broker Agustín Issin, como parte de un paquete de 10 viajes por USD 42.250.