domingo 28 de junio de 2026 - Edición Nº4481

Política | 19 mar 2026

Irregularidades

Revelan que una productora ligada a la TV Pública pagó el viaje de Adorni a Punta del Este

Se trata de la empresa Imhouse S.A, vinculada al periodista y amigo del jefe de Gabinete, Marcelo Grandío.

Manuel Adorni, antes de volar a Punta del Este en avión privado.
TAGS: MANUEL ADORNI, PUNTA DEL ESTE, MARCELO GRANDIO, IMHOUSE S.A.

En las últimas horas salió a la luz una información clave sobre el pago del vuelo privado de Manuel Adorni a Punta del Este.

En la causa judicial se acreditó con facturas que el vuelo de ida a Punta del Este del jefe de Gabinete y su familia fue abonado por la empresa Imhouse S.A..

Se trata de una productora de contenidos vinculada al periodista y amigo de Adorni, Marcelo Grandío, quien tiene un programa en la TV Pública e incluso llegó a entrevistar a Adorni.

Según trascendió, el pago se hizo a la compañía aérea privada Alpha Centauri, que prestó el servicio del jet.

La polémica se acrecentó tras la inclusión de la esposa de Adorni en un viaje oficial del presidente Javier Milei, y aún más cuando el propio Grandió reconoció que el vuelo a la ciudad uruguaya había sido costeado con fondos públicos.

La investigación a cargo del fiscal Gerardo Pollicita, recayó en el juzgado de Ariel Lijo, quien deberá determinar la trazabilidad del dinero, posibles irregularidades y el financiamiento efectivo del vuelo.

El escándalo estalló cuando se filtraron imágenes de Adorni en el aeropuerto de San Fernando, minutos antes de volar a Punta del este en un avión privado a Punta del Este junto a su familia y el periodista Marcelo Grandío.

El costo estimado del vuelo de USD 10.000, que no se condice con la última declaración jurada patrimonial presentada por el ministro coordinador.

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