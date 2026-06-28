Revelan que una productora ligada a la TV Pública pagó el viaje de Adorni a Punta del Este

En las últimas horas salió a la luz una información clave sobre el pago del vuelo privado de Manuel Adorni a Punta del Este.

En la causa judicial se acreditó con facturas que el vuelo de ida a Punta del Este del jefe de Gabinete y su familia fue abonado por la empresa Imhouse S.A..

Se trata de una productora de contenidos vinculada al periodista y amigo de Adorni, Marcelo Grandío, quien tiene un programa en la TV Pública e incluso llegó a entrevistar a Adorni.

Según trascendió, el pago se hizo a la compañía aérea privada Alpha Centauri, que prestó el servicio del jet.

✈️ Abrieron una investigación por los vuelos de Manuel Adorni a Nueva York y Punta del Este



⚖️ La Procuraduría de Investigaciones Administrativas inició un expediente.



🤔 El objetivo es determinar si la conducta del jefe de Gabinete en ambos episodios está emparentada con… pic.twitter.com/S1FZ64DS4w — ANDigital (@ANDigitalOK) March 13, 2026

La polémica se acrecentó tras la inclusión de la esposa de Adorni en un viaje oficial del presidente Javier Milei, y aún más cuando el propio Grandió reconoció que el vuelo a la ciudad uruguaya había sido costeado con fondos públicos.

La investigación a cargo del fiscal Gerardo Pollicita, recayó en el juzgado de Ariel Lijo, quien deberá determinar la trazabilidad del dinero, posibles irregularidades y el financiamiento efectivo del vuelo.

El escándalo estalló cuando se filtraron imágenes de Adorni en el aeropuerto de San Fernando, minutos antes de volar a Punta del este en un avión privado a Punta del Este junto a su familia y el periodista Marcelo Grandío.

El costo estimado del vuelo de USD 10.000, que no se condice con la última declaración jurada patrimonial presentada por el ministro coordinador.